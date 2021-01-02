高雄輕軌大南環段本月中加入營運 從苓雅一車到鼓山

高雄輕軌大南環路段已取得交通部營運許可，高雄市捷運局預計本月中旬通車，屆時全線可從凱旋公園站（C32）通行到鼓山區公所站（C17）。

高雄環狀輕軌目前已通車路段從籬仔內站（C1）到哈瑪星站（C14），C32到C1及C14到C17，去年12月19日由交通部履勘完成，捷運工程局12月23日將履勘小組要求改善的問題改善後，提報交通部申請營運許可，交通部去年12月30日函發營運許可。

本月中旬二階大南環路段加入營運之後，輕軌共有14個車站，從東邊凱旋公園站（大順路、凱旋路、中正路、河南路交會路口旁）向南行駛到籬仔內站，然後向東進入亞洲新灣區，經過夢時代、高雄軟體科學園區、高雄展覽館、高雄旅運中心、高雄流行音樂中心，過愛河站之後進入駁二藝術術特區到鐵道文化園區，再往北到鼓山區公所站。這段路程，在前鎮之星、鐵道文化園區與捷運站相鄰，凱旋公園站與捷運三塊厝站約有5分鐘左右的走路路程。

高雄輕軌目前搭載乘客的列車是二階的列車，上面的座椅用毛絨椅面。捷運局副局長吳嘉昌表示，一階的列車進廠優化校正，由新車運行，車輛數足夠負擔既有運次。