向左轉向右轉學問大 高雄市為汽車左右轉專用道傷腦筋

高雄市重要南北向交通要道博愛二路的左轉專用道從這個月起取消了2處、禁止尖峰時間左轉1處，較大路口仍有左轉專用道，高雄市交通局籲請汽車駕駛行經這些路段要留意左轉方式。除此，交通局也檢討三多、凱旋、一心等石化氣爆災區重建道路「偏心左轉車道」的長度是否拉長，避免左轉車到了路口才看到專用道而來不及切換車道。

高雄市同盟路和漢神巨蛋購物廣場之間的博愛二路，目前各路口多有汽車左轉專用道。交通局接到議員、民眾反映，這些路段各路口要左轉的車輛數差異不小，有的路口一次左轉燈號也無法消化待左轉車輛，有的路口左轉車其實不多，不一定每個路口都設左轉車道，否則直行車流很容易塞住。交通局即會同當地里長、民代、交通警察等會勘檢視，並擬出善方法，從這個月起施行新措施。

交通局示，1月1日起，博愛二路在文信路、立文路口以及明華路口，因平時左轉車較少，因此原來的左轉專用道改為直行、左轉共用車道，同時也同步調整博愛路段號誌時相，取消左轉號誌。

交通局規畫，博愛二路、至聖路靠近義享天地和富邦集團的投資案的路口，平時車流量就很大，此路口在尖峰時間的上午7時到9時、下午5時到7時，都禁止左轉，以維行車順暢和交通安全，駕駛人在尖峰時段必須在明誠路或大順路左轉。

左轉車道被駕駛人多所批評的還有凱旋路、三多路、一心路等氣爆災區重建道路，交通局在這些道路的許多路口設了「偏心左轉專用道」，接近路口時，原來的直行車道畫出左邊的部分當左轉專用道，直行車道向右稍偏曲。由於這些路偏心左轉車道約只有2、3輛車的長度，許多不熟悉路況、要左轉的汽車駕駛人看到時，常無法切進左轉車道，或者左轉車太多，占用直行車道，另有直行車一不注意就進入左轉車道。

交通局接到很多民眾反映「偏心左轉車道」對直行車、左轉車都有所不便，而且容易發生事故，促交通局改善。交通局交通工程科已著手規畫調整案，預計把左轉車道的長度往後拉長，讓左轉車和直行車都能較早因應。

除了左轉，右轉也是重要交通問題。高市交通局檢討過多條有快慢車分隔島的大馬路，研議是否讓右轉的汽車先轉進慢車道再右轉，以減少和直行機車碰撞，因牽涉慢車道寬度、路邊停車，因此目前只有民權路、中華路、民族路等實施，不過這些道路也有不必轉進慢車道的路口，例如民族、建工路口，這個路口的快車道有右轉專用道。