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連假發送招財開運金幣 屏東車城福安宮人潮強強滾
有300多年歷史的屏東縣車城福安宮，昨今兩天在廣場發送牛年開運金幣，數千信眾和遊客不畏寒流到場排隊領取，期望來年有好財運和好福氣；福安宮總幹事陳明秀說，除夕夜將再發送4000份，初一至初五上午10時及下午2點，可到福安宮前廣場排隊領取，送完為止。
陳明秀說，車城福安宮從雞年開發放生肖招財紀念幣，以土地公右手拿元寶為圖樣，金幣上寫上「土地公祖」字樣，呈現福安宮的悠久歷史； 結緣者拿到招財紀念幣，記得要進宮廟內過香爐，讓福運、財運永續多年。
他說，福安宮15年前改良為齊「拜」頭香，眾人虔心向土地公參拜，晚上11時子時開廟門、行三拜禮後，工作人員將頭香同時插入爐中，象徵「人人皆頭香，人人皆好運」；除夕夜「拜頭香」祈福活動將邁入第16年，今年循例舉辦摸彩、贈送牛年開運金幣及土地公加持過的發財金，也提醒配合政府防疫措施，佩戴口罩排隊領取。
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