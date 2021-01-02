屏東玉白玉蓮霧美如羊脂口感佳　農民訂單已排到農曆年

每年12月至4月是蓮霧產季，市面常見紅色和翠綠色果皮，屏東縣有農民栽種乳白色的白玉蓮霧，外觀晶瑩剔透，口感軟綿細緻，甜度雖不如黑珍珠，每斤200元的售價也比黑珍珠貴上一倍，由於外型美如羊脂玉且量少稀有，是送禮的新選擇，年節將近，甫在市場推出就受到消費者關注，有農民的宅配訂單已排到農曆年前，成為蓮霧市場的新寵兒。

屏東縣政府農業處鄭永裕說，蓮霧是屏東縣沿海鄉鎮的重要水果農產，本月進入採收季，品種以黑珍珠、黑金鋼蓮霧為主，另有飛彈、翠綠、香水、飛彈蓮霧和白玉蓮霧，其中，通體透白、剔透如晶玉的白玉蓮霧，口感清香甘甜，像雞蛋的外型很討喜，也有農民搭配紅、綠、白3種顏色蓮霧的彩色禮盒，因產量少能賣出好價錢，在年節送禮市場受到青睞，創造產品差異化。

種蓮霧1甲子的屏東縣枋寮玉泉村77歲果農潘榮坤，6年前透過友人取得台灣本土白色蓮霧品系的品種，經過多年摸索嘗試，近年開始穩定量產，種植2分地；他說，稼接初期熬過不穩定期，容易裂果，細心照料後品質已穩定，每顆平均可重達120克，通體透白，外觀如同被牛奶染色或羊脂玉般的色澤，漂亮又稀奇，產量又不多，有人買了捨不得吃。

他的女兒潘麗雅說，白玉蓮霧口感綿密，與黑珍珠脆感不同，甜度稍低屬微糖，較接近土蓮霧的酸甜滋味，皮白透亮的外表，在蓮霧堆中是「萬紅叢中一點白」，格外顯眼；每到採收季會穩定產出，已有批忠實粉絲，每年產期一到就會搶訂，有人一次訂5台斤禮盒20盒，宅配訂單已排到農曆年前。