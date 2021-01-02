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加強移工、漁工快篩 高市2020年首創登革熱0本土病例

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
新冠肺炎肆虐下，高市衛生局鎖定登革熱疫區國際移工執行登革熱快篩，成功將病毒阻絕於境外，去年創20年來登革熱零本土病例紀錄。記者王昭月／攝影
新冠肺炎肆虐下，高市衛生局鎖定登革熱疫區國際移工執行登革熱快篩，成功將病毒阻絕於境外，去年創20年來登革熱零本土病例紀錄。記者王昭月／攝影

每年9月到12月是登革熱流行高峰，高雄市去年一面防杜新冠肺炎，也未輕忽登革熱，針對外籍檢疫者一併進行登革熱快篩，10例登革熱境外確診個案中，共有5例是在高雄市各檢疫處所揪出，這項快篩機制也成功將登革熱病毒阻絕於境外，去年高雄市因此創下20年來零本土登革熱病例紀錄。

高雄市衛生局表示，登革熱感染者超過8成沒有發燒等症狀，為防杜疫情入侵，除對外籍移工檢疫處所定期清潔消毒、噴藥外，也普設「高效能捕蚊燈」，評估周邊環境中的孳生源風險，以利即時清除，另也成立「孳清專家小組」，邀洪萬世老師等國寶級孳清專家群，協助尋找社區中隱藏性孳生源，降低登革熱傳播風險。

簡任技正潘炤穎說，去年衛生局對來自登革熱疫區的國際移工、漁工進行登革熱快篩，12月初就有1例確診登革熱。另高雄市推出「防疫暫居所」措施後，也利用國際移工、漁工免費入住的3天時間，除安排指定醫院執行公費新冠肺炎採檢，也對於原來在外縣市完成居家檢疫的外籍移工、漁工執行登革熱快篩，避免防疫破口。

他表示，建構在新冠肺炎防疫系統下的登革熱防治新措施，成功把革熱病毒阻絕於境外，因此去年高雄市零本土登革熱病例，這是20年來首見。

登革熱 高雄市 新冠肺炎

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