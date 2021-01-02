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屏東河濱寵物公園擴建 縣府打造多一倍的毛孩樂園

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府向第七河川局爭取經費，修繕拉皮後的屏東河濱寵物公園，縣府再投入約330萬元，將原0.2公頃的空間擴充至0.5公頃。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府向第七河川局爭取經費，修繕拉皮後的屏東河濱寵物公園，縣府再投入約330萬元，將原0.2公頃的空間擴充至0.5公頃。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府向第七河川局爭取經費，修繕拉皮後的屏東河濱寵物公園，縣府再投入約330萬元，將原0.2公頃的空間擴充至0.5公頃，讓略顯擁擠的毛孩空間，增加一倍以上。縣府農業處表示，屏東首座園以訓練設施為主的寵物公園，擴建後將增加綠地空間，以利飼主休憩，更完善寵物的活動空間。

屏東河濱寵物公園設施因長年日曬雨淋而逐漸損毀，經縣府向第七河川局爭取經費，修繕拉皮後，成為高屏地區飼主遛狗的場所，但礙於空間僅有0.2公頃，略顯擁擠，因此，縣府再投入330萬，將公園擴充至0.5公頃，加大毛孩活動空間。

農業處指出，屏東縣第一座以訓練設施為主的寵物公園，設有水泥涵管、跳高輪胎、浪狀棧道、高低木架等，經商討，擴建後的公園，朝設施減量，增加綠地空間為主，並保留翻轉式金屬圍籬，確保公園內寵物安全，同時洗手台提供清潔及飲水、遮陽棚及公園椅可讓飼主休憩。

縣府農業處表示，屏東河濱寵物公園擴建工程將於今年4月完工，除了將以人為主導的寵物公園，擴大綠地空間，可供寵物更大的活動空間，同時還與知名寵物用品店贊助園區專用拾便袋，以利維護環境整潔。

此外，擴建完成後，縣府水利處也會協助園區垃圾桶清理，雜草割除確保環境整潔。

屏東縣政府向第七河川局爭取經費，修繕拉皮後的屏東河濱寵物公園，縣府再投入約330萬元，將原0.2公頃的空間擴充至0.5公頃。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府向第七河川局爭取經費，修繕拉皮後的屏東河濱寵物公園，縣府再投入約330萬元，將原0.2公頃的空間擴充至0.5公頃。圖／屏東縣政府提供

寵物 屏東縣政府 遛狗

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