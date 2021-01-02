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影／元旦連假賞花全攻略！六龜寒梅開 美濃波斯菊盛放

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄美濃杉林等地的波斯菊花海，搖曳生姿。圖／高市農業局提供
高雄美濃杉林等地的波斯菊花海，搖曳生姿。圖／高市農業局提供

寒流剛過，氣溫回暖，元旦連假賞花正是時機，高雄市杉林區波斯菊花已逐漸盛放，六龜區的梅花也綻放，市區九處公園換植的花卉也正繽紛，一片賞心悅目。

高雄市農業局與美濃、杉林區公所今年連手規劃63公頃花海，元旦起花朵已陸續綻放，其中杉林區台29省道沿線、永齡農場和杉林大橋等8公頃大的波斯菊花區，五顏六色的花海穿插在青山綠野及農舍之間，勾勒出高雄農村冬季最美景色，美濃和杉林區廣達55公頃的花海，預計到農曆春節前同步綻放，令人期待。

高市農業局代理局長王正一說，這兩天寒流來，跨年低溫也高雄六龜寶來地區的梅花竄頭，寶來一帶平均海拔600到1000公尺， 30年前開始推廣種梅，是高雄最具代表性的青梅專業生產區。其中鄰近寶來溫泉的「竹林休閒農業區」，面積達426公頃，每年12月底至隔年元月中，盛開的梅花如白雪遍山野，清香撲鼻。

王正一表示，跨年這波寒流，竹林休閒農業區百年梅樹群的梅花「首發」，是不可錯過的賞梅秘境，利用連假闔家踏青，上山賞梅泡湯，順道品嘗竹筍等當季農產，是一大享受。賞梅回程，也可順遊美濃、杉林及六龜等點，體驗客家文化、品嘗農村美食。

高雄市為迎接新年，工務局養工處已在小港森林公園、中央公園、凹仔底森林公園、凹子底特專12、右昌森林公園、大東公園、新強公園、林園公11、岡山河堤公園種上季節草花，為大地換新妝彩。

養工處表示，每座公園特色不一，像小港森林公園以各種色彩的矮牽牛混搭，繁花似錦，中央公園入口種的是鮮黃色雞冠花與黃橙百日草，光彩動人。凹仔底森林公園打造草莓聖誕塔；鳳山新強公園以紅色與紫色矮牽牛編織成花毯；四維、民權路口則有粉嫰浪漫的四季秋海棠，預估農曆新年百花齊放。

高雄小港森林公園種植的矮牽牛，色彩繽紛。圖／高市養工處提供
高雄小港森林公園種植的矮牽牛，色彩繽紛。圖／高市養工處提供
高雄鳳山大東公園，萬綠叢中一點紅，景致怡人。圖／高市養工處提供
高雄鳳山大東公園，萬綠叢中一點紅，景致怡人。圖／高市養工處提供
高雄六龜寶來地區的梅樹已經開花，如白雪般地遍布山野。圖／高市農業局提供
高雄六龜寶來地區的梅樹已經開花，如白雪般地遍布山野。圖／高市農業局提供
高雄六龜寶來地區的梅花，已經盛放。圖／高市農業局提供
高雄六龜寶來地區的梅花，已經盛放。圖／高市農業局提供

森林公園 梅花 六龜

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