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新年新展！永添藝術攜手紐約馬奎斯世界名人錄得主

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
藝術家林鴻文（右）和馬奎斯世界名人錄終身成就獎得主羅伯特・C・摩根（Robert C. Morgan）。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家林鴻文（右）和馬奎斯世界名人錄終身成就獎得主羅伯特・C・摩根（Robert C. Morgan）。圖／金馬賓館當代美術館提供

金馬賓館當代美術館致力打造國際當代藝術匯聚的平台，2020年獲得Lonely Planet孤獨星球雜誌評選為高雄頂尖美術館，為貫徹經營金馬賓館當代美術館初衷，持續推動國際藝術盛事，藉由藝術參與，為防疫增添正能量。

配合高雄市第二階段輕軌通車串聯哈瑪星駁二藝文特區到鹽埕金馬賓館站，ALIEN美術館餐廳即日起用餐即享金馬賓館全館免費看展參觀，2月7日前加碼優惠免費停車，歡迎民眾跨年元旦假期可至美術館充電、歇心。

金馬賓館表示，台灣防疫獲得各界肯定，成為國際高度關注的焦點，永添藝術收到許多來自香港、北京與歐美藝術機構的合作洽詢，台灣要做好準備迎接疫情後的新秩序。

預計今年1月16日開幕的「於默默」 林鴻文個展，由永添藝術邵雅曼執行長與美國知名藝術史學家羅伯特．C．摩根 （Robert C. Morgan）共同擘畫。策展人邵雅曼說，林鴻文獨到之處在於其作品的靈性透過視覺的展現，邀請觀眾進入第四維度的感知空間。

共同策展人羅伯特．C．摩根（Robert C. Morgan），不僅是國際資深評論家，也是紐約馬奎斯世界名人錄終身成就獎得主。羅伯特以「台灣最重要的藝術家」表達他對林鴻文逾20年的觀察，稱讚林鴻文作品具有開放性且無拘限制，相當難得。因疫情無法親自來台參與「於默默」展覽開幕，羅伯特仍肯定高雄具備成為世界級城市潛力。

金馬賓館當代美術館另有實驗型空間設立於ALIEN餐廳，探索時尚、裝禎、設計與工藝領域，繼藝術家謝旻玲的「相生」當代首飾展後，今年元旦登場的「花容 - 藝術與能劇的協和」特展，日籍藝術家平賀茉莉的作品表現日本極致美學結合當代工藝手法，蘊含深邃的能劇語言與高雅品味。

日籍藝術家平賀茉莉，作品表現日本極致美學結合當代工藝手法。圖／金馬賓館當代美術館提供
日籍藝術家平賀茉莉，作品表現日本極致美學結合當代工藝手法。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家林鴻文在美國駐村創作一隅。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家林鴻文在美國駐村創作一隅。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家平賀茉莉作品「花容」在工作室內展示樣貌。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家平賀茉莉作品「花容」在工作室內展示樣貌。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家林鴻文工作室一隅。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家林鴻文工作室一隅。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家平賀茉莉作品「花容」在戶外環境的展示樣貌。圖／金馬賓館當代美術館提供
藝術家平賀茉莉作品「花容」在戶外環境的展示樣貌。圖／金馬賓館當代美術館提供

美術館 藝術家

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