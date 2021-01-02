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情牽30年緣分 黃美賢回高雄辦個展分享感動

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供

台藝大副教授黃美賢民國79年曾在高雄市文化中心展覽組服務，30年後回到高雄市文化中心辦展覽，主題是「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」，展期至1月5日，今天下午3點至4點30分，畫家在展場親自導覽作品，歡迎民眾踴躍參觀。

「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，展出約60幅油畫作品，以在南台灣田園生長的花卉、水果為題材。形態寫實生動、色彩爽朗燦爛、筆觸活潑靈動，充滿大自然豐沛美感與旺盛生命力，呈現出南台灣在地的花果農作特色。

黃美賢現職為台灣藝術大學創意產業設計研究所專任副教授，專業功力深厚，曾獲中央機關公務人員美展西畫類第一名等獎項，多次舉辦繪畫個展、展聯。

除作育英才，培育下一代美術人才，黃美賢曾任嘉義市文化局長、國立故宮博物院副處長、教育部科長、台北市立美術館編審、高雄市立中正文化中心組員、嘉義縣水上國小教師等職，為激發觀眾共鳴與感染力，題材風格平易近人，

黃美賢提到，民國79年她曾在高雄市文化中心展覽組服務，30年後重回高雄文化中心辦展覽，以南台灣花卉水果為創作主題，深具意義，期待與大家交流，分享美的感動。

「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
台灣藝術大學創意產業設計研究所專任副教授黃美賢，曾經是嘉義市文化局長。圖／黃美賢提供
台灣藝術大學創意產業設計研究所專任副教授黃美賢，曾經是嘉義市文化局長。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
台藝大副教授黃美賢正在高雄市文化中心辦「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」，今天下午3點至4點30分在展場親自導覽作品，歡迎民眾踴躍來交流。圖／黃美賢提供
台藝大副教授黃美賢正在高雄市文化中心辦「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」，今天下午3點至4點30分在展場親自導覽作品，歡迎民眾踴躍來交流。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」正在高雄市文化中心二樓至高館舉行，一系列作品呈現豐盛美感與土地火力。圖／黃美賢提供
台藝大副教授黃美賢正在高雄市文化中心辦「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」，今天下午3點至4點30分在展場親自導覽作品，歡迎民眾踴躍來交流。圖／黃美賢提供
台藝大副教授黃美賢正在高雄市文化中心辦「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」，今天下午3點至4點30分在展場親自導覽作品，歡迎民眾踴躍來交流。圖／黃美賢提供
台藝大副教授黃美賢正在高雄市文化中心辦「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」，今天下午3點至4點30分在展場親自導覽作品，歡迎民眾踴躍來交流。圖／黃美賢提供
台藝大副教授黃美賢正在高雄市文化中心辦「南方豐盛－黃美賢南台灣花果畫作展」，今天下午3點至4點30分在展場親自導覽作品，歡迎民眾踴躍來交流。圖／黃美賢提供

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