澎縣府高階主管異動 秘書長洪慶鷲陞任副縣長

新的一年剛開始，澎湖縣長賴峰偉今天宣布高階主管異動，其中現任秘書長洪慶鷲接任副縣長，他歷經連2年人事異動，由建設處長至秘書長再到副縣長，最引人注目。

賴峰偉今天在元旦升旗時，宣布副縣長胡流宗接任澎湖農漁局長，來全力協助海洋12支箭政策推動，傍晚立即調整縣府高階主管異動。

賴峰偉宣布主管異動，包括秘書長洪慶鷲改任副縣長、民政局長盧春田調任秘書長、建設處長許智富調民政處長、參議蔡淇賢接任建設處長、消防局長由副局長許文光陞任、社會處長陳寶緞留任、農漁局長陳晶卉和消防局長葉天恭2人轉任參議。

縣府指出，社會處長陳寶緞因事務官屆齡退休，因任內工作表現優異，縣長賴峰偉以政務任命，留任社會處長，16日生效，其餘調動人員18日生效。