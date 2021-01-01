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兩城市同為世界加油 高雄和倫敦跨年都有花火和無人機

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市副市長史哲在臉書貼文表示接到友人傳的英國倫敦跨年照，和高雄跨年一樣都有花火與無人機排字。圖為高雄跨年施放大港花火。圖／翻攝史哲臉書
高雄市副市長史哲在臉書貼文表示接到友人傳的英國倫敦跨年照，和高雄跨年一樣都有花火與無人機排字。圖為高雄跨年施放大港花火。圖／翻攝史哲臉書

高雄市昨晚辦跨年活動，有燦爛的大港花火，也有無人機排字和圖。高雄市副市長史哲今天接到這次跨年活動製作團隊傳給他的兩張英國倫敦倒數照片，倫敦也有花火和無人機，高雄用無人機排出「TAIWAN CAN HELP」，倫敦則排出「LOVE TOGETHER」，他認為這是兩個城市在嚴峻疫情考驗中一同為全世界加油。

高雄市昨天跨年的300秒大港花火沿著高雄港接續施放，西子灣、哈瑪星、棧貳庫、大港橋到愛河灣都可看到，港邊聚集很多人就為了觀賞大港花火。花火中，無人機從鯨魚堤岸升空排出多種圖案，並排出「TAIWAN CAN HELP」。

史哲今天接到朋友分享的倫敦跨年照片，看到花火和無人機排出的「「LOVE TOGETHER」，認為這是兩個時差8小時城市的默契，在迎接新年的那一刻，倫敦和高雄一起傳遞、分享良善且溫暖的能量。他把照片貼在臉書與朋友分享，為高雄、為台灣、為世界加油。

跨進新年之後，高雄市的「跨百光年」系列活動還沒有結束，今天晚間8時15分到8時55分，海上舞台仍有雙金客家民謠搖滾、 黃瑋傑與山寮樂隊表演，明天晚間同一時段海上舞台還有星際狂想和楊智欽指揮與高雄市交響樂團的演出。

跨年 疫情 新冠肺炎

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