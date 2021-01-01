金門馬拉松賽到底辦不辦？ 縣府陷二難1月11日正式宣布

新冠肺炎疫情近日逐漸升溫，又有英國返台班機出現變種病毒首例，一年一度的金門馬拉松賽到底辦不辦，格外引人關注，金門縣教育處今天表示，經與相關單位研商，金門馬賽事目前仍朝續辦方向預做準備，但取消鄉鎮學校啦啦隊、嘉年華及風味餐配套措施；是否如期舉行，將於1月11日對外宣布。

教育處表示，配合衛福部公告參加大型集會活動全程配戴口罩及飲食相關規定，此次大會將取消鄉鎮學校啦啦隊、兩日嘉年華會(含現場表演及宣導攤位)及兩日風味餐配套措施，配合CDC防疫工作，視情況調整賽事規畫。

另外，教育處針對跑友關注的多項話題，教育處表示，大型運動賽會均須長期規劃與準備，由於此前疫情平穩，大會即以續辦方向預做準備，近期將密切觀察疫情變化，並配合CDC防疫工作，視情況調整賽事規畫。此本次賽事非本國籍報名人數共71人，經相關單位查詢入境紀錄，其中17位至12/23上午止，尚於境外；為利賽事防疫，大會已主動聯繫此17位跑友，請其放棄參賽2021金門馬拉松賽事。

為什麼現在不直接宣布續辦或停辦？要等到1月11日下午5時前才宣布？教育處回應，因目前距離2021金門馬拉松辦理時間110年1月16日、17日尚有十多天，疫情發展變數仍多，須密切觀察期間疫情發展狀況，方可做出較正確的判斷；教育處也將與衛生局、體育署及相關單位研商可能停賽之客觀指標，作為續辦或停賽的參考。

教育處也說明賽事的相關防疫作為如下：

(1)將於賽事一週前調查跑友出國史及是否有與居家檢疫人員接觸。 (2)全面落實實名制(工作人員採賽前聯名制)，1月16日貴賓及參賽選手需填寫實名制登記表，1月17日貴賓及觀賞民眾需填寫實名制登記表。 (3)入場時於所有入口皆須量測體溫(通過紅外線監測儀或額溫槍)及乾洗手液或酒精。 (4)要求現場工作人員全程配戴口罩。 (5)1月16日4.5公里休閒組因運動強度較低，人數眾多，參與民眾必須全程配戴口罩。 (6)1月17日競賽組各組選手，比照12/20的台北馬拉松標準，於鳴槍出發前 必須配戴口罩，鳴槍出發與周圍跑友保持1公尺社交距離後即可將口罩拿下(掛於手腕)，並於完賽後再行戴上口罩。 (7)現場研擬相關應變準備，並利用網站、廣播及設立標示牌等方式宣導。