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屏東縣九如鄉公所原址整建 打造檸檬意象超有活力
屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年，建物老舊、漏水，鄉公所向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進駐，舉行啟用典禮，場面熱鬧，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、議長周典論都出席參與。
九如鄉公所指出，鄉公所在民國76年興建，78年正式啟用，因建築物老舊，漏水等情況，影響公共安全，去年向內政部申請前瞻耐震補強，獲補助2000萬，公所自籌3000萬，去年4月開始動工，歷時8個多月完工。
鄉公所指出，整建後的行政大樓1樓、2樓為鄉公所行政單位，原鄉民代表會移至3樓，除符合耐震需求，也規畫充足的汽機車停車單位，提供洽公民眾更便利安全的洽公環境。原址整建後的九如鄉公所也結合鄉內的檸檬特產，打造檸檬意象，相當有活力。
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