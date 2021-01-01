屏東縣九如鄉公所原址整建 打造檸檬意象超有活力

屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年，建物老舊、漏水，鄉公所向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進駐，舉行啟用典禮，場面熱鬧，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、議長周典論都出席參與。

九如鄉公所指出，鄉公所在民國76年興建，78年正式啟用，因建築物老舊，漏水等情況，影響公共安全，去年向內政部申請前瞻耐震補強，獲補助2000萬，公所自籌3000萬，去年4月開始動工，歷時8個多月完工。