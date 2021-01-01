快訊

改口了！執行禁萊豬送懲戒？政院：不會為難公務員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣九如鄉公所原址整建 打造檸檬意象超有活力

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年建物老舊，向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進駐，舉行啟用典禮，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、議長周典論都出席參與。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年建物老舊，向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進駐，舉行啟用典禮，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、議長周典論都出席參與。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年，建物老舊、漏水，鄉公所向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進駐，舉行啟用典禮，場面熱鬧，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、議長周典論都出席參與。

九如鄉公所指出，鄉公所在民國76年興建，78年正式啟用，因建築物老舊，漏水等情況，影響公共安全，去年向內政部申請前瞻耐震補強，獲補助2000萬，公所自籌3000萬，去年4月開始動工，歷時8個多月完工。

鄉公所指出，整建後的行政大樓1樓、2樓為鄉公所行政單位，原鄉民代表會移至3樓，除符合耐震需求，也規畫充足的汽機車停車單位，提供洽公民眾更便利安全的洽公環境。原址整建後的九如鄉公所也結合鄉內的檸檬特產，打造檸檬意象，相當有活力。

屏東縣九如鄉公所原址整建，結合鄉內的檸檬特產，打造檸檬意象，相當有活力。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉公所原址整建，結合鄉內的檸檬特產，打造檸檬意象，相當有活力。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉長張振亮（右）向立委周春米介紹新的九如鄉代表會環境。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉長張振亮（右）向立委周春米介紹新的九如鄉代表會環境。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年建物老舊，向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進駐，舉行啟用典禮，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、議長周典論都出席參與。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年建物老舊，向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進駐，舉行啟用典禮，屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、議長周典論都出席參與。記者劉星君／攝影

屏東縣 漏水 內政部

延伸閱讀

疑通風報信…屏東縣偵查佐涉洩密 檢聲押禁見獲准

保障經濟弱勢一方…夫妻剩餘財產 可依貢獻分配

向國際伸出援手 台灣汎生製藥捐22萬抗生素助宏都拉斯

公務員腦震盪國家不給付 周春米批政府：最沒道義雇主

相關新聞

6旬婦人在動物園遭獼猴搶食麵包濺血 伸指肌腱斷了

獼猴攻擊事件再添一起，高雄一名婦人上月在高雄壽山動物園，準備吃麵包時，竟衝出20、30隻台灣獼猴搶食，她的左手背被猴群抓...

金門馬拉松賽到底辦不辦？ 縣府陷二難1月11日正式宣布

新冠肺炎疫情近日逐漸升溫，又有英國返台班機出現變種病毒首例，一年一度的金門馬拉松賽到底辦不辦，格外引人關注，金門縣教育處...

屏東縣九如鄉公所原址整建 打造檸檬意象超有活力

屏東縣九如鄉公所與代表會使用30多年，建物老舊、漏水，鄉公所向內政部申請前瞻計畫耐震補強改善，歷時8多月整建後，今元旦進...

元旦高雄南橫小旅行 可順道一遊甲仙林業小棧

林務局屏東林管處在高雄市甲仙區設置「甲仙林業小棧」，目前正推出林業特展。屏東林管處指出，甲仙是南橫公路重要出入口，出遊甲...

水頭港新建旅客服務中心已完成簽約 農曆年後將動工

總工程預算為28億840萬元的金門水頭港新建旅客服務中心工程，在今年3月與啟赫營造公司解約後，經過3次公開招標，終於決標...

迎接2021年第一道曙光 金門上千民眾參與元旦升旗健走

真的是凍斃了！迎接嶄新的一年，金門縣政府今天在縣立體育場舉行升旗典禮，由縣長楊鎮浯率府內外各機關、中小學與近千位民眾，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。