元旦高雄南橫小旅行 可順道一遊甲仙林業小棧

林務局屏東林管處在高雄市甲仙區設置「甲仙林業小棧」，目前正推出林業特展。屏東林管處指出，甲仙是南橫公路重要出入口，出遊甲仙可品嘗香Q芋頭冰與芋粿，元旦連假別忘記也將甲仙林業小棧的特展也納入旅遊規畫。

屏東林管處指出，甲仙是南橫公路進入山區的門戶，早年交通不便利，從城裡往返高雄山區的六龜寶來、那瑪夏，必須選在甲仙留宿，所以早期甲仙是過客停留與休息之處。