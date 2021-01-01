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元旦高雄南橫小旅行 可順道一遊甲仙林業小棧
林務局屏東林管處在高雄市甲仙區設置「甲仙林業小棧」，目前正推出林業特展。屏東林管處指出，甲仙是南橫公路重要出入口，出遊甲仙可品嘗香Q芋頭冰與芋粿，元旦連假別忘記也將甲仙林業小棧的特展也納入旅遊規畫。
屏東林管處指出，甲仙是南橫公路進入山區的門戶，早年交通不便利，從城裡往返高雄山區的六龜寶來、那瑪夏，必須選在甲仙留宿，所以早期甲仙是過客停留與休息之處。
甲仙小棧推出「甲仙林業小棧設置歷程與展望」、「臺灣的林木資源」、「山村日和.與地共生」特展，元旦連假期間若規畫文化小旅行，來甲仙看特展還可在粉絲專頁按讚送小禮物。元旦連假各場域活動最新資訊，可至林務局屏東林區管理處粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw。
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