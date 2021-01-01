水頭港新建旅客服務中心已完成簽約 農曆年後將動工

總工程預算為28億840萬元的金門水頭港新建旅客服務中心工程，在今年3月與啟赫營造公司解約後，經過3次公開招標，終於決標，並於昨日完成簽約，預定農曆年後開工 ，預計於113年1月工程正式竣工，港務處表示，盼工程完工後，能配合中央疫情控制政策努力下，與對岸廈門五通三期新碼頭展開復航作業與對接工作，重新提供兩岸人民優質的小三通服務。

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程，經歷招標不順及廠商財務狀況導致解約，在109年2月重新啟案後，經完成工地評值清算作業、重新修正發包圖書文件及辦理4場招商說明會後，於去年7月公開招標，經第3次公開招標，109年11月15日辦理評選會議，109年11月26日決標，廠商於109年12月28日繳納履約保證金，並於昨日完成簽約。

金門縣港務處表示，旅客服務中心維持原4層樓鋼構建築的規模，總樓地板面積為3萬5946.54平方公尺，尖峰時段每小時雙向可容納2800人次，年旅客量可容納350萬人次，並且維持原本各樓層使用空間機能包括：一樓配置為入境區；二樓配置為辦公區；三樓配置為出境區；四樓配置為船舶調度中心屬管制區域。並設定全案分段進度及里程碑，加強管控工程施工期程，全案施工工期為1050日曆天內竣工，總工程預算為28億840萬元整。

港務處表示，本次招標共有2家廠商（永青營造工程股份有限公司及東丕營造股份有限公司）投標，評選結果由永青營造工程有限公司獲選為最有利標廠商。109年12月31日完成訂約，永青營造工程股份有限公司為求順利推動本案，已取得台中商業銀行股份有限公司連帶保證書，擬於訂約後6個月內向金門縣港務處申請30%工程費之預付款，專款用於前期施工作業使用。

港務處表示，為解決本案最具施工難度之基樁工程，永青營造和具金門大橋基樁施工經驗之分包廠商合作，並與深耕金門多年且瞭解金門運輸與材料設備供應之機電和空調廠商共同承攬本工程，以確保工進順利及施工品質，預計於今年2月中旬前完成開工前準備及各項計畫書提送核定，農曆年後正式辦理工程開工，分別設定兩段里程碑，第一段為開工後310天完成結構體一樓板，第二段為開工後660天完成全案結構體工程，預計於113年1月工程正式竣工。