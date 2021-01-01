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元旦連假台東不見車潮？警：可能跨年大家累了一夜
元旦連假今天首日，台東地區交通狀況「相當順暢」，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11線，平均車速70公里，未見車潮湧入。員警開玩笑說，「可能跨年大家累了一夜！」。
警方指出，今天早上9點過後，南迴公路北上車流相當順暢，易塞路段草埔段、多良段及台東市區，平均車速都能到70公里；另縱谷線及東海岸線，車輛也非常好走，均速也有60公里。
公路總局第三養護工處原本預估元旦連續假期，元月1至2日為旅遊高峰、元月3日為收假高峰，並做好相關交通疏運計畫措施，未料，首日交通卻非常順暢，連用路人都感到不可思議。
「從高雄開來台東，一路非常好走。」許姓貨車司機說，早上7點高雄出發，北上經過草埔隧道沒甚麼車輛，原本以為會遇到車潮，想不到10點就到到台東了。
員警開玩笑說，「可能跨年大家累了一夜！比較完起床。」不過，可能中午過後，出遊車潮就會慢慢變多，還是提醒用路人上路遵守交通，隨時注意即時路況影像與道路資訊。
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