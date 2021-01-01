迎接2021年第一道曙光 金門上千民眾參與元旦升旗健走

真的是凍斃了！迎接嶄新的一年，金門縣政府今天在縣立體育場舉行升旗典禮，由縣長楊鎮浯率府內外各機關、中小學與近千位民眾，一起冒著2度的低溫，迎接2021年的第一道曙光；因為疫情作祟，現場防疫也做的滴水不漏，進場要量測體溫、還要全程戴口罩，民眾都很配合。

金城鎮在今天上午6:30準時舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，包括楊鎮浯、金城鎮長李誠智與一、二級單位主管都到場參與，但這兩天是金門入冬最冷的時刻，只見到場參加的民眾都包緊緊，縮著脖子，直喊著「好冷！」，根據交通部中央氣象局網頁資料顯示，金城鎮在清晨氣溫為6至13度，縣立體育場早上6點的溫度計顯示為2度，手機的體感溫度檢測則是-2度。

楊鎮浯在致詞時表示，在過去的兩年當中，金門縣經歷了非洲豬瘟、秋行軍蟲、牛結節疹，甚至是最嚴重的新冠肺炎，以及50年來最嚴重的旱災，他要說聲「謝謝大家」，因為在大家的努力之下，一起攜手一關又一關的走過來了，一起攜手把所有的困難克服了，如新冠肺炎，金門縣至今還是保持零確診。

楊鎮浯最後提醒大家，疫情又日趨緊張，一刻也不能鬆懈，所以在防疫的部分，金門縣還是會繼續努力，同時還兼顧產業的發展。

今天到場參與的民眾都說，「好冷喔，簡直快凍僵！」；但也有來自台灣的遊客，他們說，第一次在離島參加元旦升旗典禮，氣溫雖低，興奮的心情，火熱的心遠勝於寒冷。希望自己在新的一年，能夠有個全新的開始。