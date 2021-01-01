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迎接2021年第一道曙光 金門上千民眾參與元旦升旗健走
真的是凍斃了！迎接嶄新的一年，金門縣政府今天在縣立體育場舉行升旗典禮，由縣長楊鎮浯率府內外各機關、中小學與近千位民眾，一起冒著2度的低溫，迎接2021年的第一道曙光；因為疫情作祟，現場防疫也做的滴水不漏，進場要量測體溫、還要全程戴口罩，民眾都很配合。
金城鎮在今天上午6:30準時舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，包括楊鎮浯、金城鎮長李誠智與一、二級單位主管都到場參與，但這兩天是金門入冬最冷的時刻，只見到場參加的民眾都包緊緊，縮著脖子，直喊著「好冷！」，根據交通部中央氣象局網頁資料顯示，金城鎮在清晨氣溫為6至13度，縣立體育場早上6點的溫度計顯示為2度，手機的體感溫度檢測則是-2度。
楊鎮浯在致詞時表示，在過去的兩年當中，金門縣經歷了非洲豬瘟、秋行軍蟲、牛結節疹，甚至是最嚴重的新冠肺炎，以及50年來最嚴重的旱災，他要說聲「謝謝大家」，因為在大家的努力之下，一起攜手一關又一關的走過來了，一起攜手把所有的困難克服了，如新冠肺炎，金門縣至今還是保持零確診。
楊鎮浯最後提醒大家，疫情又日趨緊張，一刻也不能鬆懈，所以在防疫的部分，金門縣還是會繼續努力，同時還兼顧產業的發展。
今天到場參與的民眾都說，「好冷喔，簡直快凍僵！」；但也有來自台灣的遊客，他們說，第一次在離島參加元旦升旗典禮，氣溫雖低，興奮的心情，火熱的心遠勝於寒冷。希望自己在新的一年，能夠有個全新的開始。
金湖鎮公所今日則在金湖國小升旗台舉辦元旦升旗典禮，隨後舉行元旦健走活動，包括鎮長陳文顧以及金湖代表會主席蔡乃靖與各里里長均出席參加與民眾一起參與活動；陳文顧感謝大家不畏寒風熱情參與有意義的活動，歡喜邁向新的一年。
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