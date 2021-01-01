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無法和民眾一起跨年 陳其邁：當然有點鬱卒

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市跨年活動的3大舞台未開放，高雄市長陳其邁表示，無法與市民一起跨年，當然有點鬱卒，但大多數市民的安心跟平安還是最重要。記者楊濡嘉／攝影
高雄市跨年活動的3大舞台未開放，高雄市長陳其邁表示，無法與市民一起跨年，當然有點鬱卒，但大多數市民的安心跟平安還是最重要。記者楊濡嘉／攝影

高雄市跨年活動的3大舞台未開放民眾進場觀看表演，高雄市長陳其邁今天表示，無法與市民一起跨年，當然有點鬱卒，但鬱卒換來大多數市民的安心跟平安，在疫情期間防疫還是最重要。

高雄市政府今年費很多心思規畫「跨百光年」系列活動，打出別人跨年、高雄跨百年的口號，籌設了蓬萊、高流和海上等3大舞台，臨跨年前一天因考量新冠肺炎疫情，取消觀眾進入舞台區觀看的規畫，昨天3大舞台表演照常進行，但表演者都是在台下沒有觀眾的場面中表演。

陳其邁今天升完旗後受訪時被問到無法與民眾一起跨年的感受，他不諱言「當然有點鬱卒」，但是鬱卒換來大多數市民的安心跟平安，在疫情期間防疫還是最重要；所以，大家都平安，也能夠兼顧到付出最小的社會成本。

他表示，昨天做那樣的安排，相信即使沒有到現場，在電視上或者網路上也都能夠歡度佳節；疫情期間能夠保有平安幸福，是最重要的。

他說，昨天跨年活動其實有很多亮點，像和瘟押煞的演出，就是代表台灣道地傳統的文化，能夠祈求未來一年都能夠平安，這是代表台灣的幸福，透過所有媒體向世界傳達，台灣面對疫情的時候也希望能夠做的更多，能夠幫助更多國家來共同對抗疫情的傳播。

跨年 疫情 新冠肺炎

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