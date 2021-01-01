連假首日遇寒流和疫情 下墾丁遊客驚訝交通一路通暢

元旦連假首日，因屏東墾丁和台東前兩天多滿房，匯集兩地車流的台1線枋寮水底寮南下五岔路口預估會湧現大量車流，但上午7時至11時的每小時車流量，最多僅出現在7至8時的1717輛，和預估高峰的3000輛有段差距，讓警方有些意外，至中午都未實施調撥車道，研判是入冬最強寒流和疫情升溫，降低遊客出外旅遊的遊興。

去年國旅大爆發時，台1線屏東枋寮南下路段因匯集往台東和墾丁的車流，水底寮五岔路口每小時車流量出現2000至3000輛的高峰，每逢連假都會塞車，警方也嚴陣以待，規畫多項交通疏導措施，今天上午發現竟連2000輛都不到。

警方說，今天上午台1線枋寮到楓港接台9線段，南下車流平均時速約60公里，台26線到墾丁約70公里，過去大假日停停走走要1個半小時，今早不用1小時，從國道3南州交流道到墾丁一路通暢；研判是入冬最強寒流和疫情升溫，降低遊客出外旅遊的遊興，午後氣溫升溫至20度以上，預估下午會有一波出遊潮。

警方表示，南屏東交通樞紐枋寮五岔路口處，將視車流實行調撥車道，替代到屏185線及分流等措施，減緩行車壓力；至於橫跨屏東、台東的台9線草埔隧道開通後，伊屯路段、麻里巴大橋路段成新瓶頸點，警方將採漸變車道、智慧燈號控制方式來紓解，明天會有北返車潮。