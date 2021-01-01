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高雄YouBike2.0今年由女神雷理莎代言 尋找第500萬幸運兒
高雄市交通局今天和運發局合作舉辦「光之塔單車逍遙遊」，交通局長張淑娟和運發局長侯尊堯都參加，張淑娟並宣布邀請馬拉松女神雷理莎擔任YouBike2.0代言人，也將展開尋找高雄YouBike2.0第500萬人次幸運星活動。
張淑娟表示，到12月底，高雄YouBike2.0在半年內已突破831站，站點數全國第一，使用人次也突破450萬，租借次數單日最高逾4萬人次，去年12月單月累積騎乘人次更突破百萬，預計這個月將可達500萬人次的新紀錄。
為加強推廣公共自行車，交通局邀得雷理莎代言今年的年高雄YouBike2.0，要吸引更多市民通勤、通學、休憩騎乘公共自行車。
交通局還推出「騎時5你雄好」活動，要尋找第500萬名幸運兒，除了可獲得獨家限量紀念卡，還可獲得3000元儲值金，微笑單車還特別加碼500萬幸運星的前、後各2名，致贈微笑單車限量旅行收納包、晴雨兩用收納帽與高雄YouBike2.0紀念卡，另有「神準大預測」活動，請大家一起猜猜看破500萬人次的日期，參加活動的人就有機會抽到微笑單車獨家限量贈品。
目前使用公共自行車，到今年3月31日止，前30分鐘由市府補貼提供市民免費騎乘。交通局今天表示，今年4月1日起，使用公共自行車前30分鐘，市府補貼5元，民眾自付5元；使用一卡通電子票證雙向轉乘公共自行車與捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵(單向：台鐵轉乘YouBike)等任一運具，依據各票種實施雙向轉乘優惠，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元，使用MeNGo定期票則享無限次數前30分鐘免費。
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