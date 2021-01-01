防疫優先 屏東市公所線上直播元旦升旗

屏東市公所因應新變種病毒疫情，及配合中央防疫政策，今年元旦升旗典禮暨健走活動取消民眾參加，規模縮小為市長帶領市公所員工及憲兵隊共同升旗，活動採線上直播，防疫優先迎接新年。

2021屏東市升旗典禮暨健走活動原本擴大辦理，期盼熱鬧活絡的方式讓飽受疫情陰霾的新年能有一番新氣象，但新冠病毒的變化及擴散是不可預期的。屏東市長林恊松表示，面對全世界都恐慌的新冠肺炎疫情，病毒變化的不可控性及所帶來的風險，不能讓民眾因活動群聚而造成疫情的破口，所以決定全面取消元旦升旗典禮暨健走活動，並且不開放民眾參加，請市民朋友見諒。

原訂的元旦升旗活動改為市長帶領市公所員工與憲兵隊共同升旗，祈願天佑台灣，守住疫情。活動全程將以線上直播的方式讓民眾一起感受升旗典禮的氣氛，採用線上參與，共許新年新氣象。