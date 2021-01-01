澎湖元旦升旗 賴峰偉指示加強抽檢豬肉製品與防疫

澎湖縣長賴峰偉今天在元旦升旗宣布今年是「海洋年」，將由熟悉海洋的副縣長胡流宗轉任農漁局長，讓澎湖海洋永續；同時因應萊豬進口，將加強抽檢豬肉製品與防疫等目標。

澎湖慶祝元旦升旗典禮與慢跑活動，上午在縣府前廣場舉行，縣長賴峰偉率府會與地方軍政首長代表等1000餘人，不畏寒流低溫參加，並展開近3公里的路跑健走活動，齊唱澎湖頌，場面熱絡。

賴峰偉表示，今年是邁向執政第3年，前2年分別訂為「教育年」和「文化旅遊年」，其中澎湖3600多名學子在參加全國各項賽事中，共有590人獲獎，成果豐碩，去年儘管在疫情籠罩下，全年仍有110多萬名遊客，為澎湖帶來新台幣25億元的產值，更是不容易。

賴峰偉說，今年將訂為「海洋年」，因此找了對海洋有專精與經歷的副縣長胡流宗接任農漁局長，讓澎湖的海洋永續發展，生生不息。

此外，賴峰偉也指出，今年還有萊豬開放與防疫目標，縣府衛生局將加強抽檢與抽查豬肉製品，至於武漢肺炎疫情嚴竣，衛生單位更要全面防堵，確保澎湖淨土。