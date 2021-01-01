快訊

萊豬自治條例無效 消基會批：政府玩法弄權 民生不安寧　

影／超美！山毛櫸步道下雪了 原本黃金林變成北國雪景

澎湖元旦升旗 賴峰偉指示加強抽檢豬肉製品與防疫

中央社 / 澎湖縣1日電

澎湖縣長賴峰偉今天在元旦升旗宣布今年是「海洋年」，將由熟悉海洋的副縣長胡流宗轉任農漁局長，讓澎湖海洋永續；同時因應萊豬進口，將加強抽檢豬肉製品與防疫等目標。

澎湖慶祝元旦升旗典禮與慢跑活動，上午在縣府前廣場舉行，縣長賴峰偉率府會與地方軍政首長代表等1000餘人，不畏寒流低溫參加，並展開近3公里的路跑健走活動，齊唱澎湖頌，場面熱絡。

賴峰偉表示，今年是邁向執政第3年，前2年分別訂為「教育年」和「文化旅遊年」，其中澎湖3600多名學子在參加全國各項賽事中，共有590人獲獎，成果豐碩，去年儘管在疫情籠罩下，全年仍有110多萬名遊客，為澎湖帶來新台幣25億元的產值，更是不容易。

賴峰偉說，今年將訂為「海洋年」，因此找了對海洋有專精與經歷的副縣長胡流宗接任農漁局長，讓澎湖的海洋永續發展，生生不息。

此外，賴峰偉也指出，今年還有萊豬開放與防疫目標，縣府衛生局將加強抽檢與抽查豬肉製品，至於武漢肺炎疫情嚴竣，衛生單位更要全面防堵，確保澎湖淨土。

澎湖 賴峰偉 衛生局

延伸閱讀

元旦升旗／總統府升旗演出 今年沒有觀眾一樣賣力

朴子元旦升旗 照常舉行

澎湖跨年晚會 民眾熱情驅走寒意

澎湖跨年晚會照常舉行 民眾須量體溫戴口罩

相關新聞

6旬婦人在動物園遭獼猴搶食麵包濺血 伸指肌腱斷了

獼猴攻擊事件再添一起，高雄一名婦人上月在高雄壽山動物園，準備吃麵包時，竟衝出20、30隻台灣獼猴搶食，她的左手背被猴群抓...

高雄YouBike2.0今年由女神雷理莎代言 尋找第500萬幸運兒

高雄市交通局今天和運發局合作舉辦「光之塔單車逍遙遊」，交通局長張淑娟和運發局長侯尊堯都參加，張淑娟並宣布邀請馬拉松女神雷...

防疫優先 屏東市公所線上直播元旦升旗

屏東市公所因應新變種病毒疫情，及配合中央防疫政策，今年元旦升旗典禮暨健走活動取消民眾參加，規模縮小為市長帶領市公所員工及...

影／墾丁龍磐曙光活動取消 朝聖人車塞爆佳鵝公路

屏東墾丁龍磐公園迎台灣本島第一道曙光，是年度的觀光盛事，今年雖因疫情官方取消迎曙光活動，但仍有數千民眾凌晨就上龍磐草原守...

不滿高雄空汙治理 環團訴求治本

南部反空汙聯盟昨在四維行政中心，舉行「市長，空汙我們不滿意！」記者會。環團對高雄空汙治理不滿意，希望地方政府向中央爭取修...

高雄蜜棗上市 頂級每公斤500元

寒流來襲適逢高雄蜜棗上市，頂級品拍賣價上看每公斤500元，大社與燕巢兩地蜜棗都陸續傳出外銷捷報，大社區農會已透過貿易商出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。