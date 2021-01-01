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6旬婦人在動物園遭獼猴搶食麵包濺血 伸指肌腱斷了
獼猴攻擊事件再添一起，高雄一名婦人上月在高雄壽山動物園，準備吃麵包時，竟衝出20、30隻台灣獼猴搶食，她的左手背被猴群抓傷，造成伸指肌腱斷裂，術後無名指仍伸不直。而高雄市區最近也常見猴群出沒，農業局兩個月共接獲26件通報案，抓回9隻，還有6隻逃逸。
受傷的60歲李姓婦人是動物園委外清潔人員，上月初打掃前想先吃個早餐，才拿出麵包就遭獼猴搶食，一把搶走她左手上的麵包，她的左手背突然感到疼痛，一看已經流血，送市立大同醫院，醫師檢查，她手背有開放性傷口，左手無名指下垂無法伸直，開刀時發現「伸指肌腱」已被猴子抓斷。
壽山動物園提醒遊客，進入動物園後食物不要外露，若遇上猴群切勿出聲嚇斥、揮舞驅趕，讓猴群誤以為挑釁，進而攻擊。
另高雄市區近來也常見台灣獼猴出沒，市府農業局近兩個月就接獲26件通報，出沒的地點大多在鳳山、鳥松、三民區，已捕捉9隻。農業局表示，獼猴因習慣人類餵食，才會搶食食物，民眾平時最好不接觸、不餵食、不干擾獼猴，猴群才會回歸山林覓食。
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