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影／墾丁龍磐曙光活動取消 朝聖人車塞爆佳鵝公路
屏東墾丁龍磐公園迎台灣本島第一道曙光，是年度的觀光盛事，今年雖因疫情官方取消迎曙光活動，但仍有數千民眾凌晨就上龍磐草原守候，由於免費接駁及車輛管制進出取消，讓通往龍磐的台26線佳鵝公路一早就塞爆；今天墾丁清晨雲層過厚，曙光依然沒有準時現身，數千遊客在強勁寒風吹襲下苦等不到，還是開心互道新年快樂。
從今天凌晨3時起，遊客陸續湧入龍磐公園守候，雖沒有官方取消迎曙光暖場活動，人群還是擠滿了面向太平洋的崖壁，無畏10級落山風吹襲和清晨16度的低溫；在接近中央氣象局預告的6時35分時，遊客紛紛抬頭或拿著手機望向東邊，抓住今年第一道曙光，但也如同過往，太陽在厚厚的雲層遮掩下，依然沒有準時出現曙光。
今年官方因疫情取消迎曙光活動，少了免費接駁車管制進出，遊客紛紛自行開車、騎機車、自行車前往，龍磐草原停車場不夠停放，只能停路邊，警方雖佈下大量交通崗，也只能禁止民眾雙向停車，散場時車陣一度蔓延數公里，上午7時半後才紓解。
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