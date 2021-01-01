影／墾丁龍磐曙光活動取消 朝聖人車塞爆佳鵝公路

屏東墾丁龍磐公園迎台灣本島第一道曙光，是年度的觀光盛事，今年雖因疫情官方取消迎曙光活動，但仍有數千民眾凌晨就上龍磐草原守候，由於免費接駁及車輛管制進出取消，讓通往龍磐的台26線佳鵝公路一早就塞爆；今天墾丁清晨雲層過厚，曙光依然沒有準時現身，數千遊客在強勁寒風吹襲下苦等不到，還是開心互道新年快樂。

從今天凌晨3時起，遊客陸續湧入龍磐公園守候，雖沒有官方取消迎曙光暖場活動，人群還是擠滿了面向太平洋的崖壁，無畏10級落山風吹襲和清晨16度的低溫；在接近中央氣象局預告的6時35分時，遊客紛紛抬頭或拿著手機望向東邊，抓住今年第一道曙光，但也如同過往，太陽在厚厚的雲層遮掩下，依然沒有準時出現曙光。