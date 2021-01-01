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影／屏東潮州元旦升旗健走路跑 3千多人參與戴口罩出發
今天是元旦，因為疫情升溫，屏東縣原本有屏東市、內埔鄉、林邊鄉與潮州鎮舉辦元旦升旗與健走活動，僅潮州鎮公所仍維持原訂計畫舉辦，其他取消。今天清晨7點，參與民眾先在潮州國小舉行升旗典禮，7點半展開路跑健行，現場提醒民眾要戴口罩。
潮州鎮公所主秘王建元說，因疫情影響，升旗典禮時不集合，健行出發時戴口罩，醫護站與兩處服務台提供手部清潔酒精，也志工舉牌提醒戴口罩，若有民眾沒有戴口罩入場，會提供口罩，要求落實戴口罩。
今參與路跑、健行約有3千多人，立委鍾佳濱、廖婉汝等現身為跑友加油打氣。在恆春旅遊醫院工作三名護理師一同報名參加，護理師曹瑄翊說，從恆春來，剛開始擔心可能因疫情取消，兩天前不斷跟主辦單位確認，戴口罩路跑，會有一點不習慣，不過應該是還好；新埤鄉的鍾大姐說，第一次戴口罩跑步，平常有在運動，「開心就好啦！」
潮州鎮公所主秘王建元說，現場宣導要戴口罩，報名的人數約有3700多人，因為防疫措施，取消集中報到與集中暖身。健行結束後，原本現場抽獎活動，也會搭配線上直播方式抽獎，不聚集民眾。
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