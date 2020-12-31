今晚義大跨年晚會 林義守宣布加碼投資高雄225億元

高雄義大世界暌違5年再度舉辦跨年晚會，因疫情關係改成線上直播，現場2500名觀眾聆聽茄子蛋、蕭煌奇、楊乃文等歌手輪番登場演唱。高雄市長陳其邁出席晚會，義联集團創辦人林義守當眾宣布兩大投資案，預計要投資180億推動「全齡樂活健康產業園區」、45億元規畫兩大休閒農場，繼續加碼投資高雄。

今年義大世界歡慶開幕10周年，「2021紫耀義大享樂拾光跨年晚會」由曾國城、徐凱希聯手主持，高雄市長陳其邁在義联集團創辦人林義守陪同下登台致詞。

跨年晚會上，林義守宣布兩大投資案，致詞過程一度忘詞，想不起其中一個投資案名稱，現場觀眾高喊「加油」。林義守指出，義联集團在高雄久未推出新投資案，最近計畫要提報兩、三個案子，其中一個是中草藥與可可咖啡休閒農場，總面積24公頃，投資約45億元左右，位於義大世界東北方。

另計畫設置「義大預防醫學全齡樂活健康產業園區」，占地約30多公頃，粗估總投資金額180億元，位於義大世界西邊，規畫從老年到幼兒照顧的多功能產業園區基地，屬於第三產業投資案，將可創造許多就業機會。