聽新聞
test
0:00 / 0:00
今晚義大跨年晚會 林義守宣布加碼投資高雄225億元
高雄義大世界暌違5年再度舉辦跨年晚會，因疫情關係改成線上直播，現場2500名觀眾聆聽茄子蛋、蕭煌奇、楊乃文等歌手輪番登場演唱。高雄市長陳其邁出席晚會，義联集團創辦人林義守當眾宣布兩大投資案，預計要投資180億推動「全齡樂活健康產業園區」、45億元規畫兩大休閒農場，繼續加碼投資高雄。
今年義大世界歡慶開幕10周年，「2021紫耀義大享樂拾光跨年晚會」由曾國城、徐凱希聯手主持，高雄市長陳其邁在義联集團創辦人林義守陪同下登台致詞。
跨年晚會上，林義守宣布兩大投資案，致詞過程一度忘詞，想不起其中一個投資案名稱，現場觀眾高喊「加油」。林義守指出，義联集團在高雄久未推出新投資案，最近計畫要提報兩、三個案子，其中一個是中草藥與可可咖啡休閒農場，總面積24公頃，投資約45億元左右，位於義大世界東北方。
另計畫設置「義大預防醫學全齡樂活健康產業園區」，占地約30多公頃，粗估總投資金額180億元，位於義大世界西邊，規畫從老年到幼兒照顧的多功能產業園區基地，屬於第三產業投資案，將可創造許多就業機會。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言