澎湖跨年晚會 民眾熱情驅走寒意

中央社 / 澎湖縣31日電

「幸福城市 飛躍2021」澎湖跨年晚會今晚如期在澎湖縣政府前廣場登場，寒流低溫下，熱情民眾嗨翻天，驅走寒意，迎接新年到來。

澎湖文化局在年關安排故事工廠「七十三變」親情大戲，今晚趕在跨年晚會之前在演藝廳演出，吸引滿座，所有演員與民眾在結束後，一起前往跨年。

今晚的跨年晚會，在10度左右的低溫下展開，除了有澎湖在地的表演團體演出外，知名歌手吳亦帆、徐哲緯等10位歌手輪番接力上場表演，熱情的民眾不減，縣府前廣場湧入民眾，在低溫下一起嗨翻天跨年。

澎湖縣長賴峰偉在晚間11時45分率縣府團隊，一起與在場民眾倒數，在煙火中迎接2021年的到來，並與在場民眾互道恭喜。

今年的跨年晚會，由於適逢武漢肺炎疫情期間，縣府配合防疫措施，在縣府廣場入口處進行量體溫與手部消毒，民眾全程配戴口罩，除補充水份外，會場除指定販賣區外，場內不得販售飲食，做好社交距離，快樂的迎接新年。

跨年晚會 澎湖 低溫

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