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陳其邁首次主持高雄市空汙防制會議 重申改善空汙優先

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府召開高雄市空氣汙染防制會議，首次由市長陳其邁（中）主持。圖／高雄市環保局提供
高雄市政府召開高雄市空氣汙染防制會議，首次由市長陳其邁（中）主持。圖／高雄市環保局提供

高雄市政府今天召開高雄市空氣汙染防制會議，首次由市長陳其邁主持。會議邀集國際氣候發展智庫、大專院校、環保團體及中鋼、台電、中油、台塑等企業代表，討論高雄市空氣汙染防制議題，包含能源轉型目標、綠色經濟轉型、調降應變門檻及調高空汙費率等。

環保團體代表在防制會議中，提出多項訴求，包括：訂定高雄無煤城市期程；興達電廠燃煤機組除役；加速中央核定電力設施加嚴排放標準；鋼鐵業加嚴排放標準訂定上路等相關議題。

陳其邁表示，高雄去年12月申請，今年9月公告加入國際脫煤者聯盟，請環保局研礒訂定減碳、脫碳相關期程；並要求台電加速興達電廠燃煤機組除役；中油及台塑加油站廣設友善電動運具環境；建構智慧環境監測。

陳其邁說，市府改善空汙的立場，與市民期待一致，企業也願意一起努力，改善高雄市空氣品質。他將落實改善空氣汙染優先的承諾。

高雄市政府召開高雄市空氣汙染防制會議，首次由市長陳其邁主持。圖／高雄市環保局提供
高雄市政府召開高雄市空氣汙染防制會議，首次由市長陳其邁主持。圖／高雄市環保局提供
高雄市政府召開高雄市空氣汙染防制會議，邀集國際氣候發展智庫、大專院校、環保團體及中鋼、台電、中油、台塑等企業代表，討論高雄市空氣汙染防制議題。圖／高雄市環保局提供
高雄市政府召開高雄市空氣汙染防制會議，邀集國際氣候發展智庫、大專院校、環保團體及中鋼、台電、中油、台塑等企業代表，討論高雄市空氣汙染防制議題。圖／高雄市環保局提供

高雄市 陳其邁 空氣汙染

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