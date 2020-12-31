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墾丁迎曙光活動取消 遊客自行前往仍有管制
在防疫優先考量下，屏東縣政府昨天深夜緊急宣布取消墾丁龍磐公園迎曙光活動，原定接駁服務、流動廁所因活動取消撤除，由於元旦連續假期，恆春半島是旅遊熱點，縣府顧及遊客安全，仍請恆春分局進行交通管制及留意遊客的紓流，龍磐公園停車場清晨停滿，即在台26線兩側入口的鵝鑾鼻公園和風吹砂管制車輛進入。
迎曙光活動雖取消，主辦單位仍提供限量1萬張「2021屏安曙光」明信片、蓋專屬郵戳和抽獎活動，民眾今天住宿恆春半島飯店民宿，或於今明天至恆春轉運站，都有機會獲得專屬明信片，填寫資料後由櫃檯統一保存，主辦單位收集後，1月3日在「屏安曙光 First Sunrise in Taiwan」臉書粉絲團舉辦線上直播摸彩，並將所有明信片蓋上專屬郵戳後寄出，
縣府表示，墾丁龍磐公園無光害，且該區屬崩崖地質，遍布石灰岩洞與裂縫，墾管處協助架設的警示標示(警語) 、圍繩等安全措施仍維持，提醒並呼籲民眾，若自行前往須注意安全。
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