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金門水頭旅客中心新建工程完成訂約 2024年完工

中央社 / 金門縣31日電

金門縣港務處表示，水頭港大型旅客服務中心新建工程今天完成契約重新簽訂，預計2021年2月中旬前完成開工前準備，農曆年後正式辦理工程開工，預定2024年1月工程竣工。

水頭港大型旅客服務中心新建工程2013年啟動，港務處長何佩舉表示，期間經歷國際競圖解約一次、重新設計一次、營造廠倒一次。今年7月重新招標，經過三次招標，11月決標，廠商在12月28日繳納履約保證金，今天完成簽約。

未來水頭旅服中心維持原4層樓鋼構建築規模，總樓地板面積3萬5946平方公尺，尖峰時段每小時雙向可容納2800人次，年旅客量可容納350萬人次。全案施工工期為1050日曆天內竣工，總工程預算為新台幣28億840萬元。

廠商預計2021年2月中旬前完成開工前準備及各項計畫書提送核定，農曆年後正式辦理工程開工，預計2024年1月竣工。

港大 金門

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