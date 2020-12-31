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看2020年金門最後一道夕陽 遊客頂著2度低溫海邊守候

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了欣賞2020年金門最後一道夕陽，不少台灣的遊客到慈堤追日，大家爭相拍下夕陽沒入海面的瞬間。記者蔡家蓁／攝影
為了欣賞2020年金門最後一道夕陽，不少台灣的遊客到慈堤追日，大家爭相拍下夕陽沒入海面的瞬間。記者蔡家蓁／攝影

金門連日來都出現低溫，但為了欣賞2020年金門最後一道夕陽，不少台灣的遊客到慈堤追日，大夥都說，金門地區雖然氣溫偏低，但天候良好、能見度佳，可以欣賞到動人的落日餘暉，雖然真的很冷，但覺得很超值；因為傍晚體感溫度已降到1-2度，在場的民眾幾乎都包緊緊的，但看著夕陽消失在遠方的海平面，大家還是超興奮。

金門那裏看夕陽最美？當然是慈堤落日啦！由於台灣都陰雨綿綿，不少人選擇到離島金門來跨年，並到金寧鄉的慈堤觀賞落日，下午5時不到，慈堤賞鳥平台和海灘，就出現50多名捕捉最後一道夕陽的追日族，還有很多遊覽車也載客前來，鄰近的停車場幾乎都停滿了。

從台南專程來拍夕陽的洪先生就說，最近剛好台灣天氣不好，他就決定來金門拍落日，雖然海邊真的很冷、很凍，但拍出來的相片很美，效果很好，讓他覺得不虛此行。

來自台北的陳小姐也說，看到晚霞紅暈滿天的畫面，還有鸕鶿歸巢伴隨著夕陽西沉景象，讓她覺得好美，感覺內心是悸動、震撼的。

也有多位金門大學的學生，冒著刺骨寒風，騎著機車趕到慈堤，面對著今年最後的落霞、歸巢鸕鶿群、和金門大橋構成的美景，同學們開心的雀躍合影，在揮別落日時，大聲高喊「新年快樂」。

根據中央氣象局的日沒時間預測，今天金門地區的日沒時間在下午5時30分整，趕在夕陽沒入地平線前，民眾們也依依不捨揮手告別2020，互許明日再見、展開嶄新的一年。

金門慈堤的落日真的很美，看到今年最後的落日、軌條砦、和金門大橋構成的美景，不少民眾都說醉了。記者蔡家蓁／攝影
金門慈堤的落日真的很美，看到今年最後的落日、軌條砦、和金門大橋構成的美景，不少民眾都說醉了。記者蔡家蓁／攝影
從台南專程來拍夕陽的洪先生說，金門的海邊真的很冷、很凍，但在慈湖拍出來的落日相片很美，效果很好，讓他覺得不虛此行。記者蔡家蓁／攝影
從台南專程來拍夕陽的洪先生說，金門的海邊真的很冷、很凍，但在慈湖拍出來的落日相片很美，效果很好，讓他覺得不虛此行。記者蔡家蓁／攝影
被譽為金門十景的慈堤落日，每天都吸引不少人到場欣賞，圖為戰車與落日，相當有美感。記者蔡家蓁／攝影
被譽為金門十景的慈堤落日，每天都吸引不少人到場欣賞，圖為戰車與落日，相當有美感。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 鸕鶿 氣象局

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