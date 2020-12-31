登壽山探岩洞須事先申請 違者裁處3000元

高市壽山瑰麗風景及珊瑚礁岩景觀，吸引不少遊客；近來重啟4個石灰岩洞更引人入勝，基於安全，國家自然公園管理處籲探洞民眾登山前5天完成申請，違者依國家公園法罰3000元。

壽山國家自然公園是高雄市珍貴的自然寶庫，統計每年到山區健走登山遊憩人數約有240萬人次。時序入冬，天色較早轉暗且氣溫低，近來登山客迷路或發生意外事件頻傳，國家自然公園管理處呼籲從事活動遊客要注意保暖及裝備，不諳路況者提早下山。

國家自然公園在11月重啟4座石灰岩洞探洞申請，包括猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞。國家公園管理處呼籲民眾要從事探洞活動應依規定上網站申請，並於登山前5天完成申請或洽詢透過石灰岩洞保育巡守員規劃、帶領探洞行程。

管理處提醒探洞的民眾要做好事前的安全風險評估，手機、照明設備、行動電源及飲用水等裝備應事先檢查備齊，並遵守探洞活動規定，違反規定將依國家公園法，最高可處以新台幣3000元罰鍰。

探洞活動只開放乾季，即11月1日到隔年的4月30日，管理處歡迎民眾利用假日登山，並籲遵守規定；管理處有派員巡山查對探洞申請人，籲遊客在探洞驚艷於國家自然公園的特殊景觀之餘，多一份安全準備。

遊客萬一受困或迷途，管理處建議民眾以手機定位方式報案求援，相關訊息洽國家自然公園管理處官網。