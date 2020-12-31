金門連日低溫 各鄉鎮出奇招元旦升旗送好禮搶客

金門連日來創低溫，今天清晨的體感溫度出現-1度，不少人都在掙扎要不要參加晚上的跨年與明天的元旦升旗，但據了解，各鄉鎮公所都各出奇招，有送限量超商商品卡、限量版國旗頭巾還有超萌的國旗雨傘，預料將會吸引很多民眾參與，很多民眾都說，衝著可愛小物，明早一定要準時從被窩中爬起來。

金門縣慶祝建國110年元旦升旗典禮，將在110年1月1日清晨6時30分在五鄉鎮同步舉行，其中，金城鎮元旦升旗典禮在金門縣立體育場舉行，受到新冠疫情影響，縣府也提醒各鄉鎮參加活動的鄉親朋友應遵守防疫規範，包含落實實聯制、全程佩帶口罩等，讓防疫工作更加踏實。

金城鎮長李誠智表示，為慶祝中華民國建國110年，今年公所也舉辦元旦升旗典禮暨全民健走活動，今年援舊例將發給參加民眾限量超商商品卡，象徵新年好彩頭，民眾可持商品卡至指定超商或商店換購所需要商品，使用上更為實用、便利。限量商品卡，數量有限，發完為止。

金湖鎮長陳文顧則是精心準備印有歐亞水獺的超萌國旗雨傘，民眾只要在元旦當天早上6點30分在金湖國小升旗台廣場參加升旗典禮，並參與6點45分元旦健走活動，全程完成健走活動將可領取，上頭印有歐亞水獺的國旗雨傘，限量1400份，歡迎民眾踴躍參加。

金寧鄉公所慶祝元旦，也辦理元旦升旗典禮暨全民健走活動，金寧鄉長楊忠俊說，今年別出心裁準備1200份限量版國旗頭巾與冰涼感防曬袖套，鼓勵「全程參加升旗典禮並完成健走」的鄉親兌換，絕無僅有且數量有限，送完為止。據了解，烈嶼鄉公所也是一樣，準備脖圍與袖套送給民眾。