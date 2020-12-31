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高雄社教館「戶外溜冰場」元旦起點亮夜間運動風

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市社教館從1月1日起點亮場地至晚間10時，提供民眾免費又安全的夜間溜冰環境。圖／高雄市社教館提供
高雄市社教館從1月1日起點亮場地至晚間10時，提供民眾免費又安全的夜間溜冰環境。圖／高雄市社教館提供

為響應市府提倡夜間運動、打造友善安全運動環境，高雄市社教館克服困難籌措電費，並增設溜冰場的夜間照明設備，從1月1日起點亮場地至晚間10時，提供民眾免費又安全的夜間溜冰環境。

高雄市社教館戶外溜冰場占地610平方公尺，周圍配置不銹鋼及抿石子水泥護欄，設施安全，特別適合初學者及幼童使用。自84年啟用以來，為社區親子們直排輪、蛇板及滑板運動的最佳場地，使用者眾。但因未設充足夜間照明設備及電費昂貴，因此只開放白天使用，現在因應國人生活型態改變，並鼓勵民眾夜間運動休閒，社教館因此構思及籌措經費，首度開放夜間使用。

從110年元旦起，社教館提供民眾夜間運動休閒的場地，將有溜冰場、戶外籃球場、體能訓練場、及園區休閒步道，都歡迎民眾免費使用。此外，委託民間經營的國際標準漆彈場，也有夜間照明設備，民眾可預約付費體驗漆彈運動。

社教館表示，疫情未歇，健身房等室內運動場地群聚感染風險高，往往讓民眾卻步，戶外通風的運動空間需求更為殷切，所以1月1日起點亮戶外溜冰場夜間照明，開放時間自上午6時至晚上10時，方便喜愛溜冰、直排輪、滑板或蛇板的民眾。

高雄市社教館從1月1日起點亮場地至晚間10時，提供民眾免費又安全的夜間溜冰環境。圖／高雄市社教館提供
高雄市社教館從1月1日起點亮場地至晚間10時，提供民眾免費又安全的夜間溜冰環境。圖／高雄市社教館提供

高雄市 疫情 親子

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