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屏東市衛生所落成啟用 醫院診所連結提供優質安全照護

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安參觀新落成的屏東市衛生所，3樓空間，提供心智障礙者日間照顧中心，潘孟安與心智障礙者互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安參觀新落成的屏東市衛生所，3樓空間，提供心智障礙者日間照顧中心，潘孟安與心智障礙者互動。記者劉星君／攝影

屏東縣屏東市衛生所原本位在建國路，廳舍使用近40年，建物老舊且空間狹小，屏東縣府新建屏東市衛生所，結合長照空間，今舉行啟用典禮，新建衛生所，將醫院及診所連結，整合社區資源，提供優質安全健康照護，因應高齡化社會的來臨，規畫長期照顧空間，滿足屏東市失能失智者需求。

今舉行啟用典禮，屏東縣長潘孟安、屏東市長林恊松主持啟用揭牌儀式。潘孟安說，屏東市衛生所原本位在建國路，廳舍使用近40年，建物老舊且空間狹小，已不敷使用，新建衛生所正式啟用，將與醫院及診所連結，整合社區資源，提供優質安全的健康照護，因應高齡化社會來臨，規畫長期照顧滿足屏東市失能失智者需求，提升其生活品質並減輕家屬照顧壓力。

屏東縣府衛生局指出，新落成的衛生所辦公大樓有4層樓，1樓為醫療保健健康服務站，有掛號與診療室、多功能衛教諮商室、社區心理衛生中心、哺乳室、預防注射室，另有兒童發展檢核區、婦女檢查室，提供婦女與孩童能有個安心受檢和治療的空間。

2樓是工作同仁辦公室及會議室（實習教室），3樓除規畫長期照顧管理中心屏東分站，也建置營養推廣中心，提供烹飪設備，辦理社區多元課程，另也委託屏東縣啟智協會承辦心智障礙者日間照顧中心，可服務約15名障礙者。

4樓為失能失智長輩的日間照顧中心，空間寬敞可服務30名長輩，對於需要照顧資源的家庭，可以提供白天的去處，並訓練其生活自立、增進社交活動延緩退化。假日時間，辦理相關家庭照顧者的活動、講座，成為社區中長照家庭的支持與好幫手，有需要的民眾歡迎撥打長照專線1966諮詢。

屏東縣長潘孟安跟長輩互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安跟長輩互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安跟長輩互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安跟長輩互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安跟長輩互動玩桌遊。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安跟長輩互動玩桌遊。記者劉星君／攝影
屏東市新建衛生所今舉行啟用儀式，空間結合長照規畫，整合社區資源。記者劉星君／攝影
屏東市新建衛生所今舉行啟用儀式，空間結合長照規畫，整合社區資源。記者劉星君／攝影

屏東縣 衛生所 長照

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