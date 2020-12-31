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萌翻了！高捷橋頭糖廠「貓站長」公告寒流來要減少值勤
高雄捷運公司橋頭糖廠站有一位很特別的站長，「蜜柑站長」，是捷運公司認養的流浪貓，有固定的「值勤」時間，很受小朋友歡。不過，今天橋頭站鄭重貼出公告，因為寒流來襲的緣故，蜜柑站長要減少室外值勤時間！捷運公司表示，希望前去探望蜜柑站長卻未見站長身影的小朋友失望。
高雄捷運公司公共事務處處長王柏雁說，「蜜柑站長」有自己的起居室，平時「值勤」時間會待在橋頭站的服務站內，吸引不少小朋友注意，有的還會在牠的值勤時間內專程去看牠。
橋頭糖廠站為「蜜柑站長」貼出固定值勤時間，每星期三、五中午12時到下午5時，每周六、日早上10時30分到下午5時30分。
王柏雁表示，為免蜜柑站長跑走或迷路，目前沒有讓牠進捷運站巡邏；這幾天天氣變冷，為了蜜柑站長的健康，所以減少牠值勤時間。
橋頭糖廠站的公告如下：「因寒流來襲，蜜柑站長將配合健康管理措施，適當進工作調配，減少於室外值勤時間，若有服務需求，請洽服務台。」
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