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北竿清頭溪整治完工 期待再現螢火蟲紛飛

中央社 / 連江縣31日電

連江縣北竿橋仔港環境營造1期工程完工，改善橋仔村清頭溪水質與環境水岸風貌，希望有助復育生態，當地居民期待橋仔重現螢火蟲紛飛場景，展現南邊山新風貌。

橋仔清頭溪近年因缺水期排水溝生態池滋生蚊蟲與惡臭，連江縣環境資源局爭取水利署前瞻基礎建設水環境計畫補助「北竿橋仔港環境營造1期工程」，改善橋仔清頭溪水資源生態，鋪設閩東式建築砌石步道、整治溪流水質與排水系統。

連江縣環境資源局長張壽華表示，橋仔南邊山清頭溪是馬祖僅存的少數溪流，居民希望恢復童年溪水及環境。馬祖降雨量因氣候變遷關係，水資源不穩定，透過工法技術規劃，讓清頭溪四季有水，缺水時也利用橋仔水庫充盈溪流，整修後帶動環境復育，並搭配周邊民宿景致。

景觀環境改善部分，工程針對橋仔水庫周邊步道、五靈公廟廣場、彩虹橋景區施作步道復舊、排水管線埋設，為改善水質，也新設匯流井，進行排水工法，淨化清頭溪水質與下游生態池。

清頭溪周邊具有令居民為傲的北竿雌光螢（Rhagaphthalmidae），居民希望透過環境改善回復橋仔雌光螢棲地生態，期待南邊山再見雌光螢紛飛的景象。

張壽華表示，水資源整治會帶動生態多樣性，植物、昆蟲等食物鏈連動效果，環資局也希望具有棲地復育發展效益。除了政府協助整治環境，後續維護管理也希望社區合作共同維護生物棲地，協力達到雙贏。

水質 水資源 水庫

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