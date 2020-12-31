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關心弱勢獨老 屏東欣沺董事長林松義捐贈500件發熱衣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供

屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，委託台南市麻豆警分局，贈送轄區獨居老人與弱勢家庭，協助弱勢族群及獨居長者抵禦這波寒流，希望大家能「溫暖」迎接2021。

麻豆分局表示，為將發熱衣確實送達，副分局長徐百瑄、分局志工中隊中隊長鄭秀蘭、下營里長姜協成組成「先鋒小隊」，上門將一件件發熱衣送到轄內需關懷獨居長者及弱勢家庭手中，後續再由各分駐派出所所長帶領警勤區員警持續發放，希望藉由這次的行動發揮雪中送炭、急難救助之精神，讓弱勢民眾在寒冬中也能感受到社會的溫暖與愛心。

分局長邱顯良表示，非常感謝重視本次「寒冬送暖」活動，並表示「政府的資源有限，民間的力量無窮」，透過警察分局及各分駐派出所深入轄區，了解需要關懷及救助家庭，再由民間代表捐贈物資後，會同送達需關懷救助之民眾，使資源發揮最大效益，讓這份愛心能有更大的延伸及展現。警察除了維持治安平穩、交通順暢，為民服務關懷弱勢也是不可或缺重要一環，共同為社會盡一份心力。

屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
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屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
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屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，麻豆警方協助分送。圖/員警提供
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獨居老人 發熱衣 警察

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