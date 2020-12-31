關心弱勢獨老 屏東欣沺董事長林松義捐贈500件發熱衣

屏東縣欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義捐贈500件發熱衣，委託台南市麻豆警分局，贈送轄區獨居老人與弱勢家庭，協助弱勢族群及獨居長者抵禦這波寒流，希望大家能「溫暖」迎接2021。

麻豆分局表示，為將發熱衣確實送達，副分局長徐百瑄、分局志工中隊中隊長鄭秀蘭、下營里長姜協成組成「先鋒小隊」，上門將一件件發熱衣送到轄內需關懷獨居長者及弱勢家庭手中，後續再由各分駐派出所所長帶領警勤區員警持續發放，希望藉由這次的行動發揮雪中送炭、急難救助之精神，讓弱勢民眾在寒冬中也能感受到社會的溫暖與愛心。