影／跨年、元旦迎曙光取消 潘孟安：社區防疫優先

國內出現英國變種病毒確診病例，疫情升高，屏東縣政府經過昨晚的反覆討論，衡量疫情與民眾期待後，決定社區防疫優先，忍痛將跨年晚會延期，元旦龍磐公園迎曙光停辦，屏東縣長潘孟安今說，社區防疫優先，未來新的一年，平安健康是大家共同期待。

屏東縣府跨年晚會延期，縣府也建議鄉鎮市公所舉辦跨年等有群聚風險活動，建議停辦或延期，屏東縣33鄉鎮市公所，有些公所舉辦跨年晚會、元旦健走。跨年晚會部分，有的改為線上，也有取消；元旦健走部分，有取消，也有照常舉辦，但要加強防疫措施。

屏東縣各鄉鎮公所跨年晚會部分：里港鄉、鹽埔鄉、三地門鄉、潮州鎮、枋寮鄉都採臉書或Youtube頻道線上直播，里港、鹽埔仍會放煙火，三地門鄉則是燈光秀；東港鎮、恆春鎮的跨年晚會取消。

元旦健走部分，屏東市、內埔鄉、林邊鄉，元旦健走取消。屏東市升旗以工作人員為主，潮州鎮的升旗改採線上直播，潮州鎮的健走、路跑照常舉行，要求參與民眾要戴口罩。

潘孟安今說，經過昨晚一夜討論決定，考量縣府舉辦跨年晚會是戶外公共空間，很難單一入口管制，很難阻止人員進入，加上寒流來襲，屏東今晚入夜後溫度下降，加上醫護人力，跨年那麼多醫護人力守護著，以防疫優先，減少外出，跨年夜平安「平安健康是大家共同期待」。

屏東市長林恊松說，因為天氣、疫情影響，原訂元旦升旗典禮與健走取消，升旗典禮不對外開放，健行活動擇日舉辦，跟大家抱歉，防疫為重，提醒大家做好保暖措施。

潮州鎮公所指出，跨年晚會改採線上直播；元旦升旗與健走路跑，升旗由工作人員以直播方式進行；健行出發全程要戴口罩，摸彩改線上直播，獲獎者鎮公所通知由志工送達。

三地門鄉公所指出，晚間跨年晚會改線上直播，現場也會拉警戒區，禁止進入，攤商取消，燈光秀如期；里港鄉、鹽埔鄉跨年晚會，藝人、煙火秀照常，改為線上直播。