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天氣好冷 高雄警轉贈發熱衣關懷獨居長輩
今天南台灣氣溫下降明顯，屏東縣企業家林松義關懷弱勢，捐贈高市林園警分局一批發熱衣，林園警分局中庄派出所員警將企業愛心轉贈給轄區內的弱勢長輩，平日獨居的80歲李奶奶感受社會溫情，頻向登門送衣的員警致謝。
警方今天指出，氣象單位預警寒流南下，各地溫度驟降15度，屏東縣企業家林松義捐贈發熱衣照顧弱勢。中庄派出所警員徐肇亨、龔于淵平日格外留意轄內弱勢族群，日前發現李奶奶高齡80歲，卻一人獨居無家人陪伴，平時就會前往住家噓寒問暖。
中央氣象局持續發布寒流低溫特報，徐、龔再度前往李奶奶家關懷並贈送發熱衣，並溫馨提醒說，近來天氣寒冷，日常起居應多加注意保暖、減少外出，勿忘要好好照顧身體。
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