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面額50元「高雄券」到夜市小吃很實用 延用到明年1月底
高雄市經發局本月1日發行了「高雄券」給入住高雄合作旅館的遊客，每人400元，讓遊客到夜市、商圈消費，高雄券使用期限本來到今天，經發局宣布延用到明年1月31日，逾期不能再使用。
經發局的「高雄券」每張面額50元，分為商圈專用和夜市專用，每名旅客的400元券中，商圈專用和夜市專用各200元，總計發行的6萬2500份。
這些高雄券對許多小攤商頗受用，六合夜市就有攤商表示，夜市小吃金額少，一份上百元的不多，像三倍券最小面額200元，他們還得找錢，可是高雄券一張50元，顧客點了小吃，一張券再加一些現金就可以，他們不用找零，很方便。
經發局向到訪高雄的遊客推薦六合夜市附近的美麗島站「HIGHLIGHT高雄光合作用」主燈秀，每天晚間7時到10時整點展演一次，會持續至明年1月10日。美麗島站穹頂大廳、中央公園站也有光雕秀可欣賞，看了展演之後，可以拿高雄券到六合夜市吃小吃，或到附近商圈買衣物。
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