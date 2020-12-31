高醫大起飛圓夢專款 讓弱勢生揮別經濟寒冬安心讀

高中在超商打工時靠著吃過期報廢食物裹腹的高雄醫學大學影像暨放射科學系碩士班一年級學生舒志文，大學全靠學校「起飛圓夢助學專款」撐過，讓他感恩不已，而高醫大這項助學計畫，3年來共補助4693人次，讓弱勢學生揮別經濟寒冬，可以安心就學。

高醫大於106年設立「起飛圓夢助學專款」，以「學習取代工讀」為目標，提供多元類型的獎助學金，3年來提供的助學金，總額多達3100多萬元，近期獲教育部頒發「高等教育深耕計畫－大專校院完善就學機制」績優獎，是唯一獲選績優的醫學大學。目前正值2020年歲末，高醫大多名校友仍持續挹注這項計畫，讓在學生感念不已。

醫學影像暨放射科學系研一生舒志文，念國中時父親罹患肝癌過世，在餐廳當服務員母親扛起家計，他不忍母親辛苦持家，國中就到餐廳打工，一隻手臂可端三大盤菜，一路半工半讀無怨悔。考大學時得知高醫大有協助經濟不利學生的獎助學金，他發憤讀書考取，起初擔心房租與生活費，仍持續打工，後來發現學校獎助學金非常多元，只要把書念好，靠獎助學金就能安心就學，不必為了生活拚命打工。

香粧品學系四年級生的黃齡慧，出身於單親家庭，父親獨力扶養三個孩子又要照顧爺爺、奶奶，家境艱困。當初她透過薪火專案獲高醫大錄取後，再鼓勵妹妹黃聖樺報考高醫大醫藥暨應用化學系，姊妹倆在學校助學金協助下，樂學上進，目前她已錄取香粧品學系碩士班。姊妹倆感恩地說，各界的捐助讓她們翻轉宿命，日後有能力也會協助他人。

高醫大校長鐘育志表示，培育能利他且具愛心的健康專業人才是高醫大的使命與創校初衷之一，為協助經濟弱勢學生安心就學，學校持續設置各項獎助學金，希望學生能有機會超越自己、青出於藍。