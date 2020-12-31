快訊

全國首張罰單！轉讓預售屋紅單牟利挨罰120萬元 業者現金一次繳清

北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

通勤可借鬼滅之刃！高市3座捷運圖書館有新書熱門漫畫

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，加碼上架時下風靡台日的《鬼滅之刃》全套漫畫，讓通勤族開心借閱。圖／高市圖提供
高市圖在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，加碼上架時下風靡台日的《鬼滅之刃》全套漫畫，讓通勤族開心借閱。圖／高市圖提供

高雄市立圖書館為豐富借閱資源，110年1月1日中午12點起在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，參考博客來、金石堂、誠品等網路書城現今榜上暢銷的「當月新書」及「熱門書」，提供給讀者借閱，並隨時配合動態更新。3站還加碼上架時下風靡台日的《鬼滅之刃》全套漫畫，讓通勤族開心借閱。

讀者反映，以往在市圖總館和分館，「當月新書」因炙手可熱，書一到館就被外借一空，導致圖書館政策限制「當月新書」只能在館內閱讀；而「熱門書」則因借閱者眾多，民眾雖可透過網路進行預約，但經常要排隊等很久才能拿到；至於「熱門漫畫」則不是每間分館都有，且大多數已被外借或是僅限館內閱覽。

高市圖表示，有聽到讀者的聲音，從110年1月1日中午12點起，館方針對熱門新書，推出借閱服務新方案，通勤族可透過自動化的「捷運智慧圖書館」更加快速便利的借閱，這三站捷運站位臨交通樞紐，其中左營站更是重點轉運站人潮密集，因此在捷運站推出了像自動販賣機的借閱方式，除了借書也能多添加趣味性。

中央公園站、左營站、南岡山站3座「捷圖」，可外借的「當月新書」及「熱門書」，未來「熱門漫畫外借」也將是捷運圖書館的新賣點。首發主打的就是廣受歡迎的「鬼滅之刃」漫畫全套上架，將在三座捷圖各建置一套，往後會陸續上架其他熱門漫畫。

高市圖說，「捷圖」每站設備內可容納400本書、每一本書都附有感應式RFID晶片，可自動感應每本書的晶片來識別每一本書，透過借書操作機台的螢幕也能顯示書籍介紹，讓借閱民眾在瀏覽書櫃櫥窗的同時，也可接收到更多的圖書資訊。

高市圖代理館長林奕成表示，希望透過捷圖的「當月新書」、「熱門書」及「熱門漫畫」能更加便利通勤族的閱讀需求。民眾只要持高市圖的借閱證，或已經綁定高市圖借閱證的一卡通，即可於「捷圖」進行借還書。為了增加新書周轉率，熱門書籍與新書每張借閱證每次限借1冊。捷圖熱門藏書可上網查詢https://tinyurl.com/y5sk2tlf。

高雄市立圖書館在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，推出榜上暢銷的「當月新書」及「熱門書」。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，推出榜上暢銷的「當月新書」及「熱門書」。圖／高市圖提供
高市圖在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，加碼上架時下風靡台日的《鬼滅之刃》全套漫畫，讓通勤族開心借閱。圖／高市圖提供
高市圖在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，加碼上架時下風靡台日的《鬼滅之刃》全套漫畫，讓通勤族開心借閱。圖／高市圖提供

捷運 圖書館 通勤族

延伸閱讀

總統府元旦升旗不開放民眾參加 高市討論是否跟進

自主健康管理者確診數竟高於居家檢疫期 高市籲小心

湖口、竹東、新豐圖書館 獲竹縣公共圖書館營運績佳績

高雄捷運小港林園線 預定111年9月動工

相關新聞

高醫大起飛圓夢專款 讓弱勢生揮別經濟寒冬安心讀

高中在超商打工時靠著吃過期報廢食物裹腹的高雄醫學大學影像暨放射科學系碩士班一年級學生舒志文，大學全靠學校「起飛圓夢助學專...

通勤可借鬼滅之刃！高市3座捷運圖書館有新書熱門漫畫

高雄市立圖書館為豐富借閱資源，110年1月1日中午12點起在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)...

元旦連假「漫遊高雄」 有機會抽市府豪華住宿券等贈品

高雄市正要跨越建制一百周年，迎接嶄新一年，觀光局針對元旦連假來高雄的遊客將送上囊括百大景點的「漫遊高雄」自由行指南，並結...

高雄大學「含鋁廢鹼處理方案」 獲經濟部全國競賽優勝

生活中常運用到「鋁」材料，也因此產生大量「含鋁廢鹼液」，國立高雄大學應用化學系特聘教授蔡振章團隊開發全新處理方案，不僅去...

寒流強襲墾丁也好冷！ 元旦連假住房卻熱到發燙

入冬首波寒流昨天南下，全台氣溫驟降，位處於台灣最南端的屏東墾丁，昨晚至今天清晨降到14度，創下該地入冬以來最低溫，氣象局...

影／寒流來襲 屏東縣社會處關懷街友

入冬首波寒流來襲，屏東縣府社會處、遊民收容中心從上周六展開低溫關懷，採取相關應變措施，到縣內恆春 、枋寮、東港、潮州與屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。