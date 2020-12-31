通勤可借鬼滅之刃！高市3座捷運圖書館有新書熱門漫畫

高雄市立圖書館為豐富借閱資源，110年1月1日中午12點起在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座「捷運智慧圖書館」，參考博客來、金石堂、誠品等網路書城現今榜上暢銷的「當月新書」及「熱門書」，提供給讀者借閱，並隨時配合動態更新。3站還加碼上架時下風靡台日的《鬼滅之刃》全套漫畫，讓通勤族開心借閱。

讀者反映，以往在市圖總館和分館，「當月新書」因炙手可熱，書一到館就被外借一空，導致圖書館政策限制「當月新書」只能在館內閱讀；而「熱門書」則因借閱者眾多，民眾雖可透過網路進行預約，但經常要排隊等很久才能拿到；至於「熱門漫畫」則不是每間分館都有，且大多數已被外借或是僅限館內閱覽。

高市圖表示，有聽到讀者的聲音，從110年1月1日中午12點起，館方針對熱門新書，推出借閱服務新方案，通勤族可透過自動化的「捷運智慧圖書館」更加快速便利的借閱，這三站捷運站位臨交通樞紐，其中左營站更是重點轉運站人潮密集，因此在捷運站推出了像自動販賣機的借閱方式，除了借書也能多添加趣味性。

中央公園站、左營站、南岡山站3座「捷圖」，可外借的「當月新書」及「熱門書」，未來「熱門漫畫外借」也將是捷運圖書館的新賣點。首發主打的就是廣受歡迎的「鬼滅之刃」漫畫全套上架，將在三座捷圖各建置一套，往後會陸續上架其他熱門漫畫。

高市圖說，「捷圖」每站設備內可容納400本書、每一本書都附有感應式RFID晶片，可自動感應每本書的晶片來識別每一本書，透過借書操作機台的螢幕也能顯示書籍介紹，讓借閱民眾在瀏覽書櫃櫥窗的同時，也可接收到更多的圖書資訊。