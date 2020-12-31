快訊

全國首張罰單！轉讓預售屋紅單牟利挨罰120萬元 業者現金一次繳清

北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假「漫遊高雄」 有機會抽市府豪華住宿券等贈品

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
元旦連假來高雄，可下載高市觀光局提供的「漫遊高雄」自由行指南，按圖索驥集早，還可換精美好禮。圖／高市觀光局提供
元旦連假來高雄，可下載高市觀光局提供的「漫遊高雄」自由行指南，按圖索驥集早，還可換精美好禮。圖／高市觀光局提供

高雄市正要跨越建制一百周年，迎接嶄新一年，觀光局針對元旦連假來高雄的遊客將送上囊括百大景點的「漫遊高雄」自由行指南，並結合手機載具AR集章，只要按圖索驥，依六大主題路線暢玩，再掃描6個特定物件，集滿4點就能到高雄火車站、左營高鐵站及小港機場國內航廈等旅服中心換抽獎券，有機會獲得豪華住宿券及旅行箱等精美贈品。

跨越百年的高雄文化多元，加上豐富的山、海、河、港景觀，人文薈萃，高市府觀光局特別以區域觀光為主軸，規劃6條主題遊程，包括低碳環保的「輕軌周遊」、「紅線文史之旅」及「橘線時空之旅」，民眾利用輕軌及捷運就可暢遊亞洲新灣區、鹽埕、左營及鳳山等區。

北高雄的3個主題遊程，海線潮旅行可走訪彌陀、永安、茄萣、梓官等海岸及漁港風情、生態濕地；地景生態遊可走訪岡山、阿蓮、燕巢、田寮等獨特地景風貌；東高慢食遊則可享受產地餐桌、宗教、溫泉及原民風情。

觀光局長周玲妏表示，「漫遊高雄」自由行指南整合超過100處景點及美食店家介紹，提供來高雄遊玩的朋友便利友善的旅遊服務。110年元旦起至2月28日，民眾可先掃描活動QR code下載APP，再跟著指南內容暢遊高雄景點，6大主題路線只要完成4個打卡點，就有機會獲得豪華住宿券、行李箱及多項精美贈品。

「漫遊高雄」自由行指南電子版可在高雄旅遊網下載，網址：https://reurl.cc/ldGExq。

元旦暢遊高雄，只要在六大主題遊程完成4個打卡點，即有機會抽中豪華住宿券。圖／高市觀光局提供
元旦暢遊高雄，只要在六大主題遊程完成4個打卡點，即有機會抽中豪華住宿券。圖／高市觀光局提供

觀光局 自由行 小港機場

延伸閱讀

鍋物品牌 連假訂位爆滿

迎接元旦連假 台中市實施交通疏導及管制

高雄六龜溫泉季開幕 觀光代言人戴資穎帶頭體驗泡湯

486先生豪買漢來3千張住宿券 送國人到高雄觀光

相關新聞

高醫大起飛圓夢專款 讓弱勢生揮別經濟寒冬安心讀

高中在超商打工時靠著吃過期報廢食物裹腹的高雄醫學大學影像暨放射科學系碩士班一年級學生舒志文，大學全靠學校「起飛圓夢助學專...

通勤可借鬼滅之刃！高市3座捷運圖書館有新書熱門漫畫

高雄市立圖書館為豐富借閱資源，110年1月1日中午12點起在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)...

元旦連假「漫遊高雄」 有機會抽市府豪華住宿券等贈品

高雄市正要跨越建制一百周年，迎接嶄新一年，觀光局針對元旦連假來高雄的遊客將送上囊括百大景點的「漫遊高雄」自由行指南，並結...

高雄大學「含鋁廢鹼處理方案」 獲經濟部全國競賽優勝

生活中常運用到「鋁」材料，也因此產生大量「含鋁廢鹼液」，國立高雄大學應用化學系特聘教授蔡振章團隊開發全新處理方案，不僅去...

寒流強襲墾丁也好冷！ 元旦連假住房卻熱到發燙

入冬首波寒流昨天南下，全台氣溫驟降，位處於台灣最南端的屏東墾丁，昨晚至今天清晨降到14度，創下該地入冬以來最低溫，氣象局...

影／寒流來襲 屏東縣社會處關懷街友

入冬首波寒流來襲，屏東縣府社會處、遊民收容中心從上周六展開低溫關懷，採取相關應變措施，到縣內恆春 、枋寮、東港、潮州與屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。