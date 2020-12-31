元旦連假「漫遊高雄」 有機會抽市府豪華住宿券等贈品

高雄市正要跨越建制一百周年，迎接嶄新一年，觀光局針對元旦連假來高雄的遊客將送上囊括百大景點的「漫遊高雄」自由行指南，並結合手機載具AR集章，只要按圖索驥，依六大主題路線暢玩，再掃描6個特定物件，集滿4點就能到高雄火車站、左營高鐵站及小港機場國內航廈等旅服中心換抽獎券，有機會獲得豪華住宿券及旅行箱等精美贈品。

跨越百年的高雄文化多元，加上豐富的山、海、河、港景觀，人文薈萃，高市府觀光局特別以區域觀光為主軸，規劃6條主題遊程，包括低碳環保的「輕軌周遊」、「紅線文史之旅」及「橘線時空之旅」，民眾利用輕軌及捷運就可暢遊亞洲新灣區、鹽埕、左營及鳳山等區。

北高雄的3個主題遊程，海線潮旅行可走訪彌陀、永安、茄萣、梓官等海岸及漁港風情、生態濕地；地景生態遊可走訪岡山、阿蓮、燕巢、田寮等獨特地景風貌；東高慢食遊則可享受產地餐桌、宗教、溫泉及原民風情。

觀光局長周玲妏表示，「漫遊高雄」自由行指南整合超過100處景點及美食店家介紹，提供來高雄遊玩的朋友便利友善的旅遊服務。110年元旦起至2月28日，民眾可先掃描活動QR code下載APP，再跟著指南內容暢遊高雄景點，6大主題路線只要完成4個打卡點，就有機會獲得豪華住宿券、行李箱及多項精美贈品。