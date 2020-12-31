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高雄大學「含鋁廢鹼處理方案」 獲經濟部全國競賽優勝

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄大學應化系特聘教授蔡振章（右二），指導學生顏煜昇（右一）、蘇毓婷（左二）、林謙（左一），開發全新「含鋁廢鹼處理方案」。圖／高雄大學提供
高雄大學應化系特聘教授蔡振章（右二），指導學生顏煜昇（右一）、蘇毓婷（左二）、林謙（左一），開發全新「含鋁廢鹼處理方案」。圖／高雄大學提供

生活中常運用到「鋁」材料，也因此產生大量「含鋁廢鹼液」，國立高雄大學應用化學系特聘教授蔡振章團隊開發全新處理方案，不僅去除鋁離子，還原為可循環利用的強鹼溶液，另外產出高價副產品金屬氧化物，榮獲2020年經濟部工業局全國競賽循環綠色創新主題組優勝，獎金6萬元，成為「最佳勁「鋁（旅）」。

「含鋁廢鹼處理方案」由高雄大學應化系特聘教授蔡振章，指導學生蘇毓婷、林謙、顏煜昇共同完成。蔡振章表示，鋁材擁有質輕、高強度、耐蝕性、易加工等多項特性，民眾生活日常用品離不開鋁製品，「鋁擠型工廠」技術成熟，可以使用模具大量生產。但殘留在模具上的鋁渣，須以強鹼溶液去除後方可回收再使用，進而產生大量「含鋁廢鹼液」，為降低汙染水體，現行處理多以「酸鹼中和」、「離子交換樹脂」等，達到國家或地方規定的排放標準後才能排放。

高雄大學團隊突破現行作法，開發「精靈煉水（含鋁廢鹼處理）方案」，以獨到技術自「含鋁廢鹼液」分離鋁離子，廢液還原為再生鹼液，強鹼純度不減、照樣發揮清洗製鋁模具功能；被分離的鋁離子金屬氧化物，還可作為催化劑、吸附劑、水質處理等用途，為加值型副產品，配合循環經濟。

蔡振章表示，國內約有100多家鋁擠廠，每日產生的含鋁廢鹼液相當可觀，且多委外處理，每噸成本7000至2萬元，若將該技術推廣，不僅廢水零排放、循環再利用（再生鹼液），還能開創新產業。

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