寒流強襲墾丁也好冷！ 元旦連假住房卻熱到發燙

入冬首波寒流昨天南下，全台氣溫驟降，位處於台灣最南端的屏東墾丁，昨晚至今天清晨降到14度，創下該地入冬以來最低溫，氣象局預估今、明天白天氣溫約20度，晚上至清晨約13度，海邊風大，體感溫度再降5度，提醒注意保暖；元旦連假明天登場，墾丁迎來最冷連假，住房卻熱到發燙，核心區旅店前兩天多滿房，加上天后張惠妹在家鄉台東辦跨年演唱會，連結台東、墾丁的省道台1線屏東枋寮段預期會湧入車潮，警方今天下午展開疏導。

恆春氣象站說，這波寒流威力強大，位處台灣南端較北部相對溫暖的屏東，都感受到明顯的氣溫下降，從30日開始溫度驟降，今、明兩天最冷，多數鄉鎮市溫度下探10度，山區也會降到2至3度；度假勝地恆春半島的氣溫在30日驟降，白天21度，晚上至清晨降至16度，今、明天白天和晚上會再降，體感溫度將在10度上下，呼籲遊客出門做好防寒準備。

今年新冠肺炎疫情趨緩國旅爆發期間，台東及屏東墾丁旅遊人次暴增，台1線屏東枋寮段在端午假期曾出現單日3萬南下車次紀錄；由於元旦連假台東及墾丁住房滿滿，加上張惠妹台東開唱，枋寮警方今天下午在重要路口安排交通崗並配合智慧控燈，元月1日上午視車流啟動南下調撥車道；，2日起的北返車流，持續「北上機車道、慢車道強制分隔」措施。

恆春警方則針對夜間人潮集中的墾丁大街執行單行道管制措施，每天晚上6時至10時管制車輛南下，北上車輛則行駛墾丁路、禁止進入大灣路。

縣府昨天深夜宣布墾丁迎曙光活動取消，也請遊客在人多地戴上口罩；旅宿業者說，迎曙光以單日往返的年輕遊客居多，對住房率影響不大。