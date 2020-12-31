影／寒流來襲 屏東縣社會處關懷街友

入冬首波寒流來襲，屏東縣府社會處、遊民收容中心從上周六展開低溫關懷，採取相關應變措施，到縣內恆春 、枋寮、東港、潮州與屏東市尋訪街友，昨深夜屏東市入夜冷颼颼，縣府社會處、遊民收容所人員們掌握街友情況，有的街友不願到收容所，關懷提醒防寒措施，發放禦寒物資。

屏東縣府社會處指出，縣內列冊街友約有74人，屏東市占6、7成，第二多是潮州鎮，因應寒流來襲，潮州鎮公所提供低溫緊急庇護所，協助遊民朋友緊急避寒。

昨天深夜，社會處人員逐一到街友可能露宿位置，屏東市忠烈祠旁、火車站周邊、屏東夜市附近等，展開低溫關懷，送上熱騰騰的薑湯，提供禦寒物資，睡袋、外套、毛襪、毛帽等，禦寒物資都是新品，大都是善心人士贈送，昨晚還有民眾特別到遊民收容中心送睡袋。

社會處指出，縣府從上周六開始宣導，提醒街友們，禦寒相關措施，或是請街友到遊民收容所，躲避寒流，昨晚低溫特報開始，屏東市入夜後氣溫下探10度，晚間提醒關懷，入夜後，最怕失溫，提醒街友做好保暖措施。