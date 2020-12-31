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縮短縣市合併後城鄉差距 林欽榮首站到這座談

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供

高雄縣市合併剛滿10周年，副市長林欽榮不諱言，原縣區、市區之間存在隔閡與情結，許多人認為原縣區的土地在服務市區，但這道牆慢慢被破除，沒有誰欺負誰，是要一起好。林欽榮主張，為高雄下個十年布局，對都市及非都市土地再生發展利用，必須有通盤檢討及發展策略，與時俱進才能充分發揮優勢，昨天首站選擇到路竹、湖內辦座談會，希望讓市府施政更接地氣。

林欽榮說，2010年12月25日是台灣地方自治史重要一刻，大規模行政區劃調整，高雄縣市合併成高雄市，蛻變為38區的南方港灣都會，縣市合併後，高雄市面積大了18倍。除了原高雄市轄區內的重大建設發展外，更是有賴原高雄縣境內各鄉鎮市產業、人口及生活腹地的緊密結合，形成大高雄市的生活圈結構。市府以都發局為幕僚單位，因應產業發展、交通及生活環境等需求，啟動都市計畫與非都市計畫土地再發展策略規畫作業，透過綜合規劃型塑新生活及產業空間，促使高雄整體發展。

湖內、路竹地區位處高雄市最北端，肩負與台南市交流的重要角色，林欽榮說，市府近期將就公設用地解編、環保工程、公墓遷葬、區域排水及校園空間改造等項目投入7億經費，並因應區內的土地使用型態及促進土地複合使用，市府已規畫約233公頃的漁電共生先行區域。區內的路竹科學園區是高雄高科技產業軸帶重要一環，未來將配合捷運紅線岡山路竹延伸線投入272億元建設計畫，串聯北高雄境內路竹科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值的各大園區及沿線高科技產業，帶動北高雄整體發展。

地方要蛻變發展，交通建設必須先行，林欽榮提到，國發會已審定岡山路竹延伸線（第二A階段）綜合規畫案，預期近期將可獲中央核定路線，起點銜接岡山車站到市區南端的南路竹站，預計將服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及創造當地7.5萬個就業機會。市府捷運局將加緊作業，希望明年2021年底能動工，評估啟動沿線聯合開發招商，市府也將持續爭取路線往北延伸至大湖站，提供路竹湖內地區便捷的交通建設。

高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮下鄉巡迴座談會首站到路竹、湖內區，率領市府地政、水利、工務、捷運、交通及都發局等同仁，邀湖內、路竹區內34位里長及2位區長共同座談，盼共同勾勒出發展藍圖。圖／高雄市政府提供

岡山 高雄市 林欽榮

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