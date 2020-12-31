縮短縣市合併後城鄉差距 林欽榮首站到這座談

高雄縣市合併剛滿10周年，副市長林欽榮不諱言，原縣區、市區之間存在隔閡與情結，許多人認為原縣區的土地在服務市區，但這道牆慢慢被破除，沒有誰欺負誰，是要一起好。林欽榮主張，為高雄下個十年布局，對都市及非都市土地再生發展利用，必須有通盤檢討及發展策略，與時俱進才能充分發揮優勢，昨天首站選擇到路竹、湖內辦座談會，希望讓市府施政更接地氣。

林欽榮說，2010年12月25日是台灣地方自治史重要一刻，大規模行政區劃調整，高雄縣市合併成高雄市，蛻變為38區的南方港灣都會，縣市合併後，高雄市面積大了18倍。除了原高雄市轄區內的重大建設發展外，更是有賴原高雄縣境內各鄉鎮市產業、人口及生活腹地的緊密結合，形成大高雄市的生活圈結構。市府以都發局為幕僚單位，因應產業發展、交通及生活環境等需求，啟動都市計畫與非都市計畫土地再發展策略規畫作業，透過綜合規劃型塑新生活及產業空間，促使高雄整體發展。

湖內、路竹地區位處高雄市最北端，肩負與台南市交流的重要角色，林欽榮說，市府近期將就公設用地解編、環保工程、公墓遷葬、區域排水及校園空間改造等項目投入7億經費，並因應區內的土地使用型態及促進土地複合使用，市府已規畫約233公頃的漁電共生先行區域。區內的路竹科學園區是高雄高科技產業軸帶重要一環，未來將配合捷運紅線岡山路竹延伸線投入272億元建設計畫，串聯北高雄境內路竹科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值的各大園區及沿線高科技產業，帶動北高雄整體發展。