金門金寧鄉「迎金牛跨年晚會」 有請不死鳥樂團開唱

金門今年的跨年活動很熱鬧！除了有縣府舉辦的跨年晚會，還有由金寧鄉西浦頭社區發展協會籌辦的「迎金牛跨年晚會」活動，東西半島各有一場跨年盛會，讓民眾可以各自選擇，一次嗨個夠！

金門的跨年晚會今年將首度移師金沙鎮舉辦，以「金喜臨門魅力犇放」為主題，晚會透過海選在地團藝文團體，邀請許多知名藝人現場演出，主辦單位準備長達8分鐘煙火，精彩可期，還有摸彩活動，摸彩券除了透過夾報方式，活動當日晚間6時開放入場，入場時同時發放摸彩卷及加油棒，發完為止。

不想跑太遠，可以考慮參加金寧鄉的跨年活動，「迎金牛跨年晚會」活動於明日晚間19時登場，地點為金門縣金寧鄉西浦頭李光前將軍廟廣場，活動是由山貓集團邱晨董事長鼎力促成，有精彩的KDC金門流行舞蹈團、古寧國小及各協會舞蹈展演外，更有由邱晨領銜的不死鳥樂團熱音開唱，歡迎大家一起同樂。

據了解，邱晨是民歌的詞曲創作者與創作歌手，也是活躍於民國69年的「丘丘合唱團」創團吉他手。代表作包括校園民歌〈小茉莉〉、〈風告訴我〉，以及丘丘合唱團的歌曲〈就在今夜〉、〈為何夢見他〉等。他在離開演藝圈後，開創另一個事業版圖，先前曾在馬祖獨創品牌雙貓92精品連鎖咖啡，目前在金門開設雙貓集團-山貓國際旅行社，以推廣創新金門優質深度旅遊。