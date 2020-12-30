台電完成金門智慧電表布建 鼓勵民眾裝APP用電更聰明

用電管理更聰明！台電公司將於今年度完成金門地區智慧電表(AMI)全面布建，金門會成為全台第一個全面換裝使用智慧電表的縣市，有了智慧電表，還要配合下載全新的「台灣電力APP」，才會更加得心應手，台電金門區處處長黃甘杏今天表示，這項APP，除了既有的用電申請、案件管理與服務據點查詢等功能，還擴充推出用電管理、電費預繳及停電報修等新功能，讓民眾可輕鬆掌握電力資訊服務。

黃甘杏表示，台電公司自106年9月推出「台電e櫃檯APP」，至今已服務約90萬筆繳費案件、6.9萬筆申辦案件，累積使用人數近百萬人次。今年8月進行全面改版升級，並更名為「台灣電力APP」，她提到這是一個很聰明的系統，上面點選「用電管理功能」，即可查詢與繳付最新一期帳單，若完成電號認證，更可進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異，依選取不同的時間區間，如每15分鐘、每小時、每日，查詢多種用電圖表，即時掌握用電情形，而不需像過去要等到兩個月後收到帳單才知道自己用了多少電，所以有了智慧電表加上「台灣電力APP」，即能達成自主節電管理的目的。

除「用電管理功能」台灣電力APP本次也推出「預繳電費功能」，過往民眾若想預繳電費，需親赴台電服務據點臨櫃辦理。此次「台灣電力APP」增加預繳電費管道，民眾登入後綁定及驗證電號，輸入欲預繳電費金額，即可透過信用卡付款，或到便利商店出示條碼繳費，提高用戶繳費便利性。

台電金門區營業處副處長羅元良則提到，民眾如遇家中停電，以前需打電話通知台電公司，現在可直接透過APP中的「停電報修功能」，掃描電費帳單上QR Code或自行輸入電號，就能通報台電搶修，台電也會主動推播修復進度供民眾查詢。此外，民眾平時若發現電線脫落、電桿傾斜等台電設備異常，也可結合手機定位拍照上傳現場照片，通知台電人員儘速搶修，預防停電事故的發生。