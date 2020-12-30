台電完成金門智慧電表布建 鼓勵民眾裝APP用電更聰明
用電管理更聰明！台電公司將於今年度完成金門地區智慧電表(AMI)全面布建，金門會成為全台第一個全面換裝使用智慧電表的縣市，有了智慧電表，還要配合下載全新的「台灣電力APP」，才會更加得心應手，台電金門區處處長黃甘杏今天表示，這項APP，除了既有的用電申請、案件管理與服務據點查詢等功能，還擴充推出用電管理、電費預繳及停電報修等新功能，讓民眾可輕鬆掌握電力資訊服務。
黃甘杏表示，台電公司自106年9月推出「台電e櫃檯APP」，至今已服務約90萬筆繳費案件、6.9萬筆申辦案件，累積使用人數近百萬人次。今年8月進行全面改版升級，並更名為「台灣電力APP」，她提到這是一個很聰明的系統，上面點選「用電管理功能」，即可查詢與繳付最新一期帳單，若完成電號認證，更可進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異，依選取不同的時間區間，如每15分鐘、每小時、每日，查詢多種用電圖表，即時掌握用電情形，而不需像過去要等到兩個月後收到帳單才知道自己用了多少電，所以有了智慧電表加上「台灣電力APP」，即能達成自主節電管理的目的。
除「用電管理功能」台灣電力APP本次也推出「預繳電費功能」，過往民眾若想預繳電費，需親赴台電服務據點臨櫃辦理。此次「台灣電力APP」增加預繳電費管道，民眾登入後綁定及驗證電號，輸入欲預繳電費金額，即可透過信用卡付款，或到便利商店出示條碼繳費，提高用戶繳費便利性。
台電金門區營業處副處長羅元良則提到，民眾如遇家中停電，以前需打電話通知台電公司，現在可直接透過APP中的「停電報修功能」，掃描電費帳單上QR Code或自行輸入電號，就能通報台電搶修，台電也會主動推播修復進度供民眾查詢。此外，民眾平時若發現電線脫落、電桿傾斜等台電設備異常，也可結合手機定位拍照上傳現場照片，通知台電人員儘速搶修，預防停電事故的發生。
台電公司也表示，因應資通訊科技發展，鼓勵民眾踴躍下載「台灣電力APP」，一同體會新時代的電力服務。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言